泰柬衝突「觀光客嚇壞」！　泰國8天5000間訂房被取消

▲泰國飯店協會證實，泰柬衝突影響到當地觀光業。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨7月24日爆發邊境衝突，儘管雙方已達成停火協議，但是仍互相指控違反協議，甚至爆發零星交火。雖然邊境距離泰國主要觀光城市遙遠，但依舊引發部分外國觀光客的不安與疑慮，因此衝擊當地旅遊業。據統計，自爆發邊境衝突以來，泰國已有超過5000間訂房被取消。

根據khaosod報導，泰國飯店協會（THA）指出，自7月24日邊界爆發衝突以來，該協會針對全泰國9個府、24家協會會員的飯店進行調查，共計有5266間客房在衝突後遭到取消，當中包含因衝突直接導致的退訂與其他原因。

受影響最嚴重的是觀光城市清邁府，共有2089間客房被取消，接著是曼谷的1863間、春武里668間以及普吉566間。此外呵叻府408 間客房、攀牙府140 間客房、叻府273 府客房。取消訂單最多的是亞洲遊客占47%，而泰國遊客則有35%，其餘則是歐洲遊客1.8%以及中東遊客5.8%。

▲泰國旅遊訂房取消量大增。（示意圖／CFP）

泰國飯店協會表示，雖然自7月24日以來，也有新增6835間訂房，但明顯新增訂房量在減少，尤其邊境地區的影響最明顯。他也呼籲，希望局勢儘速回穩，避免觀光產業進一步受創。

針對退訂潮，泰國飯店協會指出，除了地緣衝突本身，另一關鍵在於部分國家發布已對泰國發布旅遊警示（Travel Advisory），讓不少遊客陷入恐慌。此外，由於旅遊警示可能影響旅遊保險是否生效，因此也會左右遊客的旅遊意願。