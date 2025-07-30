還原柬埔寨「砲擊泰超商」！火箭砲垂直落地　火光炸出畫面曝

▲有民眾公開柬埔寨砲擊泰國邊境超商的畫面。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨24日爆發邊境衝突，當天疑柬軍發射的BM-21火箭砲直接越過邊境，擊中泰國四色菊府一間加油站內的便利商店，導致多人死傷，建築物幾乎全毀，柬埔寨也被指控攻擊非軍事目標，違反戰爭罪。如今一段駭人畫面在社群平台瘋傳，有行車紀錄器清楚拍下火箭砲墜落炸毀超商的瞬間。

根據khaosod報導，柬埔寨軍方24日朝邊境發射多枚BM-21火箭砲，其中一枚火箭砲擊中泰國一座加油站的便利商店。搜救人員撲滅火勢後，在便利商店附近發現至少7具遺體。

近日一段拍下現場畫面的影片在網路上流傳，這段影片由事發地點附近一輛汽車的行車紀錄器拍下，畫面中可見火箭砲筆直墜落、瞬間爆炸，威力驚人。

有網友在Reddit分享影片時指出，從這段逐幀分析的畫面可以看見，彈頭幾乎是垂直落地，疑似為BM-21火箭砲在動能耗盡後失速墜落的特徵。

有分析認為，若這段影片內容獲得證實，這起攻擊可能無法被解釋為「誤擊」，反而顯示柬方蓄意攻擊平民目標，已嚴重違反人道法準則。

另一方面，泰國與柬埔寨雙方雖已達成停火協議，但是泰國皇家陸軍第二軍區作戰中心30日再度指控，柬軍違反停火協議，在29日深夜至30日清晨在4個戰略地點加派兵力，甚至派出無人機進行空中偵察，雙方更發生交火。