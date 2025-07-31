柬稱泰「誘騙合照」綁架18士兵！泰軍怒控說謊　曝光反轉內幕

▲柬埔寨指控，泰軍假裝示好，卻突襲攻擊，不過這項說法已被泰方駁斥。（圖／翻攝自柬中時報）



記者王佩翊／編譯

柬埔寨軍方30日指控，在停火協議生效後不久，泰軍在邊境假借紀念停火，微笑揮手邀請20名柬軍合照，怎知卻突襲攻擊，不但俘虜18人，還槍殺2名柬軍士兵。消息傳出後，隨即在網路上瘋傳，然而泰國國防部31日正式澄清，強調是柬埔寨士兵在武裝狀態非法闖入泰國領土，並且自行向泰方投降，才會依法將其逮捕，駁斥柬方說法。

根據khaosod報導，泰國副國防部長兼泰軍行動中心主任納塔彭上將31日指出，日前有18名全副武裝的柬埔寨士兵非法進入泰國領土，最終在未發生衝突的情況下向泰國軍方投降。泰軍依法將其拘留，並依照國際人道原則提供基本生活照顧，包括飲食、飲水與藥品等，強調全程尊重人權。

部分士兵受傷者已獲妥善治療，對於不幸身亡的人員，泰方也已以莊重態度將遺體送返柬埔寨。泰方強調，無論情況如何，始終秉持人道精神處理，未有任何羞辱行為。

柬埔寨柏威夏省尊德戰區指揮官30日向13國駐柬外交使節及國防武官通報，指控泰國軍方假意示好，隨後綁架柬方士兵並開槍射殺。柬方聲稱，柬泰雙方停火協議正式生效不久後，泰軍在邊境表現出友善姿態，微笑揮手並呼喚柬方士兵靠近，柬方遂派出5至6人進行接觸。

雙方握手寒暄後，泰軍提出拍照紀念停火的要求，柬方便派出約20名士兵參與合照。然而就在拍照過程中，泰方突然從林間衝出多名持槍士兵，迅速挾持柬方人員。其中僅有1名士兵成功逃脫，並向上級報告稱，而泰軍在挾持行動中，當場開槍射殺其中2名柬方士兵。不過這項指控也已被泰方駁斥。