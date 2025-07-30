柬埔寨控泰軍「趁停火拍合照」綁架20人！　假示好槍殺2柬士兵

▲柬埔寨指控，泰軍假裝示好，卻突襲攻擊，並射殺柬方士兵。（圖／翻攝自柬中時報）



記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨軍方30日指控，泰國軍方在停火協議生效後仍「背信毀約」，假借拍照名義誘騙柬方士兵靠近，隨後突襲挾持20人。目前僅有1名士兵成功逃脫，其餘下落不明，過程中疑似有2人遭槍殺。不過該項指控尚未獲得第三方證實與泰國軍方回應。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨柏威夏省尊德戰區指揮官30日向13國駐柬外交使節及國防武官通報，指控泰國軍方假意示好，隨後綁架柬方士兵並開槍射殺。

柬埔寨國防部30日上午安排來自中國、美國、俄羅斯、法國、日本、澳洲及東盟多國代表前往柬泰邊境，實地視察停火協議的執行情況，並探訪遭泰軍炮火摧毀的文化遺址及民宅。代表團首站抵達柏威夏省安瑟地區，聽取前線指揮官的情況說明。

柬埔寨柏威夏省尊德戰區指揮官聲稱，柬泰雙方停火協議正式生效不久後，泰軍在邊境表現出友善姿態，微笑揮手並呼喚柬方士兵靠近，柬方遂派出5至6人進行接觸。

雙方握手寒暄後，泰軍提出拍照紀念停火的要求，柬方便派出約20名士兵參與合照。然而就在拍照過程中，泰方突然從林間衝出多名持槍士兵，迅速挾持柬方人員。其中僅有1名士兵成功逃脫，並向上級報告稱。

柬埔寨軍方更指控，泰軍在挾持行動中，當場開槍射殺其中2名柬方士兵。

柬埔寨指揮官在向其他國家代表通報此事時情緒激動稱，「你們作為國防武官，看到這樣的事會感到心痛嗎？我們展現友好與真誠，卻換來對方以槍回應。若是你們的士兵遭遇如此對待，是否也會心痛？」不過柬方說法並未獲得證實。