曝113年歲計賸餘8千億「普發1萬免舉債」　陳智菡轟：卓榮泰賣擱騙

▲陳智菡計算普發1萬不用舉債。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前指出，若要普發現金需舉債1014億，這讓他「內心非常交戰」，今（31日）卓榮泰拍板，不提覆議，但將聲請釋憲。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡計算，113年度累計歲計賸餘高達8393.46億元，扣掉114年特別預算預計移用，還剩4444.66億元，加上今年度預計賸餘至少2400億，扣掉5450億特別預算(含普發現金一萬) ，及今年還債1415億，剛好打平。他強調，若再把民進黨低預算執行率納入推估，今年度歲計賸餘必定高於2400億，換言之，普發現金1萬元根本不用舉債，卓榮泰院長，賣擱騙！

陳智菡表示，因應關稅衝擊、還財於民的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例 通過後，卓榮泰院長帶頭哭窮，高喊財政紀律，還說「經過主計總處一而再、再而三的盤點，扣掉(行政院原編列特別條例預算)4100億元，僅剩下300多億元的稅盈，遠遠不足2300億元(普發現金)」。

陳智菡表示，卓院長的計算機也被藍白刪預算，刪掉了嗎? 113年中央政府總決算報告已經送到立法院，經審計部精算，113年度累計歲計賸餘高達8393.46億元，扣掉114年特別預算預計移用的3948.8億元，還剩4444.66億元，加上今年度預計賸餘至少2400億 ，扣掉5450億特別預算(含普發現金一萬) ，及今年要還債的1415億元，剛好打平。

陳智菡指出，若再把民進黨低預算執行率納入推估，今年度歲計賸餘必定高於2400億，換言之，普發現金1萬元根本不用舉債，綽綽有餘。

陳智菡提到，卓榮泰喊財政紀律，就好比賴清德總統喊團結，都讓人民感覺言不由衷、心口不一，更讓人害怕的是國家行政機關首長竟帶頭說謊、欺騙人民。再帶卓榮泰院長回顧一下112年度疫後特別預算之財源，當時也是先編舉債1998.8億元及移用以前年度歲計賸餘1800億元普發現金6000元，等到實際執行後，因為當年度歲入情形良好，最後根本沒有舉債。

陳智菡直言，這些數字，主計總處的官員應該也必須很清楚，卓榮泰院長竟帶著官員刻意帶風向，欺騙人民，想用謊言A走人民血汗錢，還想聲請釋憲、濫用珍貴國家資源。白紙黑字的決算報告與法定預算就擺在那，行政院長還想睜眼說瞎話，用騙術和謊言治國。

最後，陳智菡強調，請問卓榮泰與他的官員們，與人人喊打的詐騙集團首腦，到底有甚麼兩樣?

▼立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）