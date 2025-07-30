快訊／豪大雨來襲！阿里山公路68km巨石擋路　34K至88K道路封閉

▲阿里山公路68公里處巨石擋路，工務單位已緊急調派機具上山打石 。（圖／翻攝自Facebook／阿里山鄒族部落道路資訊）

記者翁伊森／嘉義報導

因竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，嘉義縣阿里山鄉連日也有持續大豪雨發生，今30日下午16時許68公里處發生巨石崩落擋路意外，公路局阿里山工務段獲報也緊急調派機具上山進行打石，而當地知名用路社團「阿里山鄒族部落道路資訊」稍晚PO出影片提醒用路民眾注意安全。

嘉義縣阿里山公路台18線68公里處，30日下午16時許發生巨石由山坡掉落，交通一度雙向受阻，工務段獲報後緊急調來怪手機具使得可以單線通車，但由於傍晚天色昏暗，加上目前仍持續豪雨，明早將再以怪手機具破碎後清理，機具已先清出車道可通行，但目前管制封閉，將視明早狀況再行開放通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲嘉南區養護工程分局30日晚間陸續也發出警示簡訊，恐造成坍方落石及倒樹危害，為確保用路人及行車安全，嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K~88K(福山至阿里山)路段，預計於今(30)日18時起實施預警性封閉；台18線34K~68.5K(觸口至福山)路段，20時起實施預警性封閉，禁止人車通行，並於明(31)日8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。