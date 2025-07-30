更猛豪雨高峰一片紫報到！「致災強降雨」熱區曝　周末恐下波增強

▲西南氣流紫一大片，今晚一波降雨高峰報到。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（30日）晚8時30分說明，今晚到明（31日）晨持續受西南氣流影響，是一波降雨高峰，苗栗以南的平地要多加留意更明顯一波雨勢出現，當中可能伴隨致災性短延時強降雨，明天白天之後西南風強度略為減弱，但周末下一波西南風還有可能再度增強，造成中南部顯著豪雨發生。

氣象署針對0728西南氣流豪雨事件持續啟動「大規模或劇烈豪雨」作業，資深預報員朱美霖最新說明，今天晚上到明天清晨，持續受到西南氣流的影響，氣象署特別提醒，中南部地區有較顯著雨勢發生，尤其隨著風向略微的轉變，中南部的平地可能會有下一波雨勢出現。

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朱美霖表示，今天的累積雨量，截至晚間7點，大致上在苗栗以南以及花蓮台東都有降雨，熱區主要在台中以南山區到屏東地區，日累積量已超過200毫米左右。今天短延時強降雨時雨量來到100毫米的地區，像是雲林、嘉義、高雄山區；3小時200毫米以上的短延時大豪雨，在嘉義、高雄山區，台中以南山區；3小時100毫米短延時豪雨在南投、台南以及屏東的平地，整體的雨勢都是相當劇烈的。

▼中南部持續發布大雷雨警報，豪雨下到發白。



根據雷達回波圖，今天中南部山區顯著降雨的原因，就是西南風的強風「正對著」山脈地形在吹，山區有較強降雨出現，至於平地區域，今晚到明晨，風向有略微的轉變，轉成比較偏向西南的方向，中南部一帶有跟清晨陸風輻合所造成的降雨，因此雨勢會比白天略為增多的。

逐12小時的降雨趨勢部分，今晚到明晨是一個降雨的高峰。山區持續有比較顯著的雨勢，尤其嘉義以南的山區，累積雨量可能都還是有來到100到200毫米左右；苗栗以南的平地則在一波波的顯著雨勢中，可能伴隨一些致災性的短延時強降雨。

明天白天之後，西南風強度會略微減弱，中南部一帶雨勢比較減緩一些，但大致還有大雨或豪雨等級，大台北、東北部白天大致晴朗穩定，但要留意午後雷陣雨，也可能會有一些比較明顯的雨勢發生。明晚到後天8月1日白天，仍受西南風影響，但雨勢較緩，後續要關注周末下一波西南風還有可能再度增強，造成中南部地區有比較顯著的豪雨發生。