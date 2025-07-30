《阿里山不是一座山》新書發表　揭開百年山林與藝術交織之美

▲《阿里山不是一座山》新書發表 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)與財團法人陳澄波文化基金會合作出版《阿里山不是一座山》一書，今(29)日於嘉義市立美術館舉行新書發表會。藉由畫作、地圖、照片與歷史文本的對話，邀請讀者重新理解「阿里山」的多重樣貌，走進畫家筆下的群山，展開一場跨越百年山林與藝術、人文與自然交織的相遇。

▲與會貴賓及試讀師生一致推薦《阿里山不是一座山》。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）



從地理走進人文，從山脊延伸至歷史洪流。阿里山從來不只是自然地景的名稱，它更承載了不同時代、不同族群及不同階層對這片土地的情感與投射。《阿里山不是一座山》全書收錄西元1900-1950年約145件珍貴的圖版資料，含畫作圖版、明信片、照片等，透過這些藝術創作，作為理解社會背景的歷史文獻。全書分為四大單元：「打造的風景」、「獻納的風景」、「自然的風景」以及「畫家的風景」，從官方視角到個人觀察，從神木、祝山到塔山、雲海，讓讀者循畫家的腳步，重返早期登山與創作的現場。

▲5位作者分享撰文心得並簽書。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）



《阿里山不是一座山》在內容編排與史料詮釋上展現多項創新亮點，為讀者提供前所未見的閱讀視野。首先，書中首次使用古城江觀所繪的《台灣風土圖冊》阿里山速寫頁面，以紙本彩墨形式呈現百年前畫家筆下的阿里山風貌。其次，將氣象資訊納入美術史料的詮釋架構，嘗試將畫作中的雲霧、光影與當時實際氣溫、濕度等自然現象對照。此外，本書亦將阿里山畫作的地點座標化並標註地圖，輔以「阿里山大事記年表」製作拉頁，讓讀者得以同步掌握空間與時間脈絡，形成具有史料深度與視覺美感的閱讀體驗，這樣的設計不僅利於理解，也讓書籍本身成為一件可展開的地景藝術。

更值得一提的是，為了確保文字的親近性與可讀性，出版前特別邀集蘭陽女中、宜蘭高中、臺中一中、嘉義女中以及臺南女中等校，計三十餘名學生與教師進行試閱計畫。書中以「阿里山」、「畫作」與「畫家心理」三者緊密結合的書寫手法呈現，許多高中生熱烈回饋表示，「文章整體讀起來生動且富有情感」、「畫作搭配文字解析可讓讀者貼近並傾聽阿里山的故事」、「用藝術講述，比檔案和數據更穿透人心」，在在顯示《阿里山不是一座山》不是一本艱澀的學術專書，而是一本面向一般大眾的閱讀書籍。

▲林鐵及文資處王昭堡處長 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處王昭堡處長表示，《阿里山不是一座山》新書是以阿里山藝術創作盤點的基礎，藉日治時期的藝術創作來談阿里山與鐵路，讓阿里山豐富的自然資源與人文歷史更加關聯，透過五位作者細膩筆觸與厚實內容，帶領讀者重新凝視那片被無數畫筆描繪、被無數人記憶的阿里山。期待藉由本書的出版與發表，阿里山的「風景」不再只是眼前所見，更是百年來人與山、人與畫、人與歷史相互編織的深刻軌跡。阿里山不是一座山，而是一場無止盡的對話，邀請更多的讀者一起參與。