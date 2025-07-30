川普遭18歲孫女「背叛」　凱伊拍片謝罪「對不起爺爺」

▲凱伊代言能量飲料，最新廣告釋出，引起話題。（圖／翻攝Accelerator Active Energy YouTube）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）因替爺爺助選一砲而紅，本身也是高爾夫球健將的她，近日接下能量飲料品牌「Accelerator Active Energy」代言，在廣告中竟「背叛」爺爺，她深感抱歉說：「對不起爺爺！」讓人笑翻。

凱伊代言的最新廣告釋出，影片中，她一身運動裝扮，在高爾夫球場帥氣開球後，走向高爾夫球車，車上擺著兩罐飲料，一罐是川普的最愛「健怡可樂」，另一罐則是凱伊的新歡「Accelerator」。凱伊毫不猶豫拿起後者，邊喝邊對鏡頭說：「對不起爺爺。」製造話題。

▲高爾夫球上有一瓶健怡可樂，還有一瓶運動能量飲料。（圖／翻攝畫面）

▲最後凱伊選喝她代言的飲料，「背叛」爺爺。（圖／翻攝畫面）

凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，目前就讀佛州棕櫚灘的班傑明學校（The Benjamin School），是高球校隊主將，已承諾2026年加入邁阿密大學女子高球隊。

本月初，她宣布與Accelerator Active Energy簽署NIL（姓名、形象與肖像權）合，與體操明星利維鄧恩（Livvy Dunne）、「泰勒絲男友」NFL球星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）並肩成為代言人。當時凱伊接受《福斯新聞》訪問說：「真的很酷，能與這麼多優秀運動員並肩，是很棒的經歷！」

報導指出，凱伊並未公開代言金額，但據稱那是一個可以「改變遊戲規則」的重大合約。而《Times of India》估算，包含家族信託，代言、社群媒體合作等收入，凱伊目前的總資產估計約2,100萬美元（約新台幣6.17億元），「錢」途一片大好。

▲凱伊和爺爺川普都愛打高爾夫。（圖／翻攝kaitrumpgolfer IG）

根據《紐約郵報》報導，凱伊雖然光鮮亮麗，但她的生活也有不為人知的一面。她曾在YouTube影片中坦言，身為總統孫女，要長期在特勤局人員的保護下生活，其實並不容易：「高中生也想有隱私啊，但我知道自己不可能像同齡人那樣自由，只能學著習慣。」

上個月，還發生一件驚悚事件，一名23歲男子竟翻牆闖入川普位於海湖莊園（Mar-a-Lago）的宅邸，聲稱「想娶凱伊」才潛入，該男子當場遭特勤局逮捕。



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