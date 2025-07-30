　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普鬆綁AI晶片出口　白宮經濟顧問證實：輝達H20可賣中國

▲▼輝達向台積電下單30萬顆H20晶片。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與其團隊已決定放行輝達H20人工智慧晶片對中出口。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普政府近期在AI晶片政策上做出重大轉彎。白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）29日透露，川普與其團隊已決定放行輝達（Nvidia）H20人工智慧晶片對中出口，以確保美國在AI領域的技術領先地位，避免中國另闢蹊徑、自行研發並反超美國。

根據《路透》報導，輝達約在兩週前正式向美國政府提出申請，希望恢復將旗下H20圖形處理器（GPU）出口至中國。報導引述知情人士指出，政府方面已向輝達保證，該項出口許可將於短期內獲批。

H20晶片是輝達目前唯一在限制條件下可合法對中銷售的高階AI晶片，但與供應其他市場版本相比，其在運算能力上遭到削弱。這一限制源自川普第一任期所訂下的出口規範，並延續至拜登政府，目的在於防堵中國在高階晶片領域的發展速度。

哈塞特29日接受《福斯新聞頻道》（Fox News Channel）節目《瑪莎麥卡勒姆的故事》（The Story with Martha MacCallum）專訪時表示，川普此舉是基於戰略考量，「川普總統和他的團隊決定放行輝達晶片，就是為了維持我們在AI晶片上的技術優勢。」

他進一步指出，若完全封鎖晶片出口，反而可能逼得中國另闢蹊徑，「如果中國不從我們這裡購買晶片，他們就會開始自創設計並自產晶片。最糟糕的情況，就是他們在這場技術競賽中後來居上。」

這項政策轉變顯示，即便在美中科技角力加劇的當下，美方仍需審慎衡量出口限制的長遠影響，尤其在全球AI軍備競賽白熱化之際，任何一方技術失衡都可能改變未來格局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散
海嘯襲日本畫面曝！　民眾緊急登高避難
沈玉琳病倒住院！林襄心急哭了「很難過」
開戰！王世堅送柯建銘一包衛生紙「自己去擦屁股」
新莊「行李箱屍」特徵公布　背部有「蜘蛛刺青」
快訊／鴻海、東元共同重訊　15：30證交所開獎
台南發海嘯警報！1m浪襲西南沿海　設警戒區域禁止出入
賈靜雯在夏威夷警報響不停！3女兒陽台緊張探頭…一家五口現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

北海道海嘯襲擊畫面曝！感受海面「異常波動」　民眾急登高避難

川普鬆綁AI晶片出口　白宮經濟顧問證實：輝達H20可賣中國

還原柬埔寨「砲擊泰超商」！火箭砲垂直落地　火光炸出畫面曝

盤點史上5大強震！　俄堪察加73年前曾掀「15m海嘯」釀千人死

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

呼拉圈「命名者」逝世！　享嵩壽101歲

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

快訊／強震後「4頭鯨魚」擱淺日本海岸邊！　畫面曝光

第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲　激似1952年9.0強震

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

北海道海嘯襲擊畫面曝！感受海面「異常波動」　民眾急登高避難

川普鬆綁AI晶片出口　白宮經濟顧問證實：輝達H20可賣中國

還原柬埔寨「砲擊泰超商」！火箭砲垂直落地　火光炸出畫面曝

盤點史上5大強震！　俄堪察加73年前曾掀「15m海嘯」釀千人死

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

呼拉圈「命名者」逝世！　享嵩壽101歲

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

快訊／強震後「4頭鯨魚」擱淺日本海岸邊！　畫面曝光

第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲　激似1952年9.0強震

一個半月前才錄《熱吵店》！　男星目睹沈玉琳「變超瘦」驚訝發聲

B.I倒數一週來台開唱！　睽違一年...曝最想念這個食物

串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣…網朝聖鳴海

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

週末學習不打烊！　台南文化中心推「身心樂活」免費講座6場登場

送衛生紙被退貨　王世堅嗆柯建銘別再戀棧：知錯進退，自知之明

喊話「823是重要的最後一戰」　朱立倫：可以順利放心交棒的戰役

別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」超萌爆發力像回到3歲

海嘯「為何會先到台東？」　北部卻比較晚！粉專解答

便祕囤積好難受？5種天然食材助排便順暢　還能提升腸胃活動力

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

國際熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

快訊／日本海嘯警報升級　浪高恐達3公尺

第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲

即／強震後「4鯨魚」擱淺日海岸邊　畫面曝

LIVE／俄羅斯近海8.8強震　日本海嘯警報升級

即／日本「北海道到九州」發海嘯警報

即／俄地震規模「上修至8.7」海嘯警報升級

快訊／俄「幼兒園半塌」！8.7強震災情曝光

即／日氣象廳：北海道－和歌山沿岸「立刻逃難」

即／日仙台機場關閉　福島核電廠庭排放廢水

俄8.8強震...海嘯襲日！龍樹諒「末日預言」登熱搜

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

更多熱門

相關新聞

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20

美國總統川普表示，他可能不會出席今年11月在南非舉行的二十大工業國（G20）領袖峰會，考慮由他人代表美方參與，理由是極度不滿南非多項國內與外交政策

8月1日關稅大限將至　行政院：鄭麗君仍在華府磋商

8月1日關稅大限將至　行政院：鄭麗君仍在華府磋商

美媒：台灣關稅協議恐淪美中談判籌碼

美媒：台灣關稅協議恐淪美中談判籌碼

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

俄8.8強震引海嘯威脅美、菲　加州海灘關閉

俄8.8強震引海嘯威脅美、菲　加州海灘關閉

關鍵字：

川普輝達晶片H20中國北美要聞AI科技

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

快訊／日本海嘯警報升級　浪高恐達3公尺

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面