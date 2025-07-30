川普鬆綁AI晶片出口　白宮經濟顧問證實：輝達H20可賣中國

▲川普與其團隊已決定放行輝達H20人工智慧晶片對中出口。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普政府近期在AI晶片政策上做出重大轉彎。白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）29日透露，川普與其團隊已決定放行輝達（Nvidia）H20人工智慧晶片對中出口，以確保美國在AI領域的技術領先地位，避免中國另闢蹊徑、自行研發並反超美國。

根據《路透》報導，輝達約在兩週前正式向美國政府提出申請，希望恢復將旗下H20圖形處理器（GPU）出口至中國。報導引述知情人士指出，政府方面已向輝達保證，該項出口許可將於短期內獲批。

H20晶片是輝達目前唯一在限制條件下可合法對中銷售的高階AI晶片，但與供應其他市場版本相比，其在運算能力上遭到削弱。這一限制源自川普第一任期所訂下的出口規範，並延續至拜登政府，目的在於防堵中國在高階晶片領域的發展速度。

哈塞特29日接受《福斯新聞頻道》（Fox News Channel）節目《瑪莎麥卡勒姆的故事》（The Story with Martha MacCallum）專訪時表示，川普此舉是基於戰略考量，「川普總統和他的團隊決定放行輝達晶片，就是為了維持我們在AI晶片上的技術優勢。」

他進一步指出，若完全封鎖晶片出口，反而可能逼得中國另闢蹊徑，「如果中國不從我們這裡購買晶片，他們就會開始自創設計並自產晶片。最糟糕的情況，就是他們在這場技術競賽中後來居上。」

這項政策轉變顯示，即便在美中科技角力加劇的當下，美方仍需審慎衡量出口限制的長遠影響，尤其在全球AI軍備競賽白熱化之際，任何一方技術失衡都可能改變未來格局。