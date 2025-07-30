比24更好笑的笑話！　《海綿寶寶》橋段竟藏神祕典故

▲《海綿寶寶》26年前的故事，近日在台灣意外掀起話題。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

「嘿！派大星！我想到一個比24更好笑的笑話──25！」這句出自經典動畫《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）26年前的橋段，近期因應時事話題意外掀起熱議。這段看似荒誕無厘頭的對話，並非毫無來由，其實背後藏有一段有趣的小典故⋯⋯

綜合網路資料，這句台詞出現於《海綿寶寶》第1季第4集中的故事「海底駕訓班」（Naughty Nautical Neighbors），1999年8月7日在美國首播。在這一集中，海綿寶寶和派大星上駕訓班，派大星在自我介紹時，因為緊張，隨口說出「24」，引來哄堂大笑。

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派大星困惑，問海綿寶寶大家在笑什麼？海綿寶寶說：「可能是你很搞笑吧？」接著海綿寶寶說道：「嘿！派大星！我想到一個比24更好笑的笑話。」派大星回應：「說來聽聽。」海綿寶寶說：「25！」他們便嗝嗝笑了起來⋯⋯

▲「比24還好笑的笑話是25」，其實藏有典故。（圖／翻攝網路）

這段對話成為了粉絲間廣為流傳的迷因，早年有些粉絲猜測，這句台詞可能是編劇對當時電視頻道競爭的隱喻。在美國，《海綿寶寶》於「尼克兒童頻道」（Nickelodeon）播出，在某些地區的頻道數是25，而競爭對手的頻道在則是在24台。因此，「25比24好笑」，可能暗指尼克頻道比競頻更有趣，就是一種低調的「diss」（嘲諷、偷臭）。

巧的是，《海綿寶寶》在台灣是於「東森幼幼台」播出，在台灣的某些地區，幼幼台也剛好是在25頻道。

不過，這種解釋並未得到官方證實，更多是粉絲間的推測。編劇也可能只是想創造一個簡單、荒誕的笑話，符合派大星和海綿寶寶傻氣的角色設定。另一個有趣的細節是，有粉絲指出，這集的黑板上畫了25顆星星（即便海綿寶寶說有74顆），這可能與台詞中的「25」有所呼應，但是否刻意設計？也不確定了。

▲「比24還好笑」公仔，在Amazon售價44.00美元。（圖／翻攝Amazon官網）

總之，26年過去，這個橋段在台灣因時事意外掀起討論。其實2023年，Dcard上就有相關討論，如今吸引網友「朝聖」，有人留言：「你以為他在自肥，其實他在預言」「神預測」「2025 7 26一切都是為了這一天」「派大星預言了一切」。

PTT「希洽板」也有相關討論，原PO更指出，國外今年還推出了這段迷因的公仔。經查，公仔在Amazon售價44.99美元（約新台幣1,337元）。鄉民們紛紛直呼：「終於知道笑點了」「大笑話大爆笑」「今天get到這個笑點了，這部真的神預言到這天」「笑死，神預言」「太神啦 預言家」「海綿寶寶容易get奇怪的笑點」「在深海釣魚很正常吧？」



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