　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比24更好笑的笑話！　《海綿寶寶》橋段竟藏神祕典故

《海綿寶寶》26年前的故事，近日在台灣意外掀起話題。（翻攝網路）

▲《海綿寶寶》26年前的故事，近日在台灣意外掀起話題。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

「嘿！派大星！我想到一個比24更好笑的笑話──25！」這句出自經典動畫《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）26年前的橋段，近期因應時事話題意外掀起熱議。這段看似荒誕無厘頭的對話，並非毫無來由，其實背後藏有一段有趣的小典故⋯⋯

綜合網路資料，這句台詞出現於《海綿寶寶》第1季第4集中的故事「海底駕訓班」（Naughty Nautical Neighbors），1999年8月7日在美國首播。在這一集中，海綿寶寶和派大星上駕訓班，派大星在自我介紹時，因為緊張，隨口說出「24」，引來哄堂大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

派大星困惑，問海綿寶寶大家在笑什麼？海綿寶寶說：「可能是你很搞笑吧？」接著海綿寶寶說道：「嘿！派大星！我想到一個比24更好笑的笑話。」派大星回應：「說來聽聽。」海綿寶寶說：「25！」他們便嗝嗝笑了起來⋯⋯

「比24還好笑的笑話是25」，其實藏有典故。（翻攝網路）

▲「比24還好笑的笑話是25」，其實藏有典故。（圖／翻攝網路）

這段對話成為了粉絲間廣為流傳的迷因，早年有些粉絲猜測，這句台詞可能是編劇對當時電視頻道競爭的隱喻。在美國，《海綿寶寶》於「尼克兒童頻道」（Nickelodeon）播出，在某些地區的頻道數是25，而競爭對手的頻道在則是在24台。因此，「25比24好笑」，可能暗指尼克頻道比競頻更有趣，就是一種低調的「diss」（嘲諷、偷臭）。

巧的是，《海綿寶寶》在台灣是於「東森幼幼台」播出，在台灣的某些地區，幼幼台也剛好是在25頻道。

不過，這種解釋並未得到官方證實，更多是粉絲間的推測。編劇也可能只是想創造一個簡單、荒誕的笑話，符合派大星和海綿寶寶傻氣的角色設定。另一個有趣的細節是，有粉絲指出，這集的黑板上畫了25顆星星（即便海綿寶寶說有74顆），這可能與台詞中的「25」有所呼應，但是否刻意設計？也不確定了。

「比24還好笑」公仔，在Amazon售價44.00美元。（翻攝Amazon官網）

▲「比24還好笑」公仔，在Amazon售價44.00美元。（圖／翻攝Amazon官網）

總之，26年過去，這個橋段在台灣因時事意外掀起討論。其實2023年，Dcard上就有相關討論，如今吸引網友「朝聖」，有人留言：「你以為他在自肥，其實他在預言」「神預測」「2025 7 26一切都是為了這一天」「派大星預言了一切」。

PTT「希洽板」也有相關討論，原PO更指出，國外今年還推出了這段迷因的公仔。經查，公仔在Amazon售價44.99美元（約新台幣1,337元）。鄉民們紛紛直呼：「終於知道笑點了」「大笑話大爆笑」「今天get到這個笑點了，這部真的神預言到這天」「笑死，神預言」「太神啦 預言家」「海綿寶寶容易get奇怪的笑點」「在深海釣魚很正常吧？」


更多鏡週刊報導
10歲夏綠蒂公主「高衣Q」承襲媽咪凱特　威廉王子攜女同框「歐洲最美公主」
大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬　周杰倫昔轟他「社會敗類」再掀討論
鍾明軒見大罷免GG狂喜熱舞！抖內八炯「1690元」深意曝光　網驚呼：天才

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25多萬人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐
註冊「大罷免大成宮」商標斂財？　柯建銘轟抹黑：都無償提供罷團
沈玉琳送醫救治「前任佩真發聲了」！　曾交往9年卻鬧翻：心無限
快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準
快訊／海嘯抵達台灣！　最高觀測到9公分
《周處除三害》被控抄襲　調查結果出爐
快訊／躲海嘯喪命！　日本50多歲女「開車避難」墜崖身亡
快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

西南氣流影響到明天清晨　下周二前南部仍有較大雨勢

快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準　24小時最多降400毫米

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

「國家鐵道博物館」第一階段6區域開放！假日有動態乘車體驗

本要離職！公司突宣布「員旅奢玩1國家」　網見下半年超爽：太難得

快訊／11縣市豪大雨特報　「大雷雨炸6地」下到傍晚

比24更好笑的笑話！　《海綿寶寶》橋段竟藏神祕典故

堪察加半島曾有規模9.0強震　1952年引發12公尺海嘯

預言7月有大災難　PTT驚「被龍樹諒說中了！」名字登熱搜

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

西南氣流影響到明天清晨　下周二前南部仍有較大雨勢

快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準　24小時最多降400毫米

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

「國家鐵道博物館」第一階段6區域開放！假日有動態乘車體驗

本要離職！公司突宣布「員旅奢玩1國家」　網見下半年超爽：太難得

快訊／11縣市豪大雨特報　「大雷雨炸6地」下到傍晚

比24更好笑的笑話！　《海綿寶寶》橋段竟藏神祕典故

堪察加半島曾有規模9.0強震　1952年引發12公尺海嘯

預言7月有大災難　PTT驚「被龍樹諒說中了！」名字登熱搜

25歲男星公開婚紗照！俏皮喊「希望會喜歡」　粉絲嚇壞：真的太美

快訊／日本飆41.2度「史上最熱」！一片紫紅　破最高溫紀錄

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華小稀釋

塗裝工追夢無懼成企業負責人　坂茂綠能企業總部草屯成立

湯姆克魯斯傳新歡　與安娜德哈瑪斯牽手逛街

別被「你好我吃一點」騙了！貓奴淚訴「貓咪挑食地獄」跪求換飼料方法

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

詹惟中杭州為沈玉琳祈福！　盼早日康復：大家一起集氣

砸1.6億！台灣首部高鐵災難片　林柏宏《96分鐘》激戰蔡凡熙打到喊痛

西南氣流影響到明天清晨　下周二前南部仍有較大雨勢

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

生活熱門新聞

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

國家級警報響了！西南沿海收「海嘯警報」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

快訊／大雷雨北移！　襲4縣市

預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

快訊／雨勢升級！　1縣市「超大豪雨」特報

更多熱門

相關新聞

凱蒂佩芮密會加拿大前總理爆暖昧

凱蒂佩芮密會加拿大前總理爆暖昧

美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）日前證實與交往9年的未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分手，這段戀情最終未能修成正果，讓外界感到惋惜。不過近日她被拍到與加拿大前總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）共進晚餐，兩人互動曖昧，引發外界聯想。

連恩尼遜與潘蜜拉安德森互有好感

連恩尼遜與潘蜜拉安德森互有好感

沈玉琳傳猛爆性肝炎　醫界曝：嚴重者需換肝

沈玉琳傳猛爆性肝炎　醫界曝：嚴重者需換肝

台鐵爆惡主管舞弊！　吹哨者慘遭霸凌逼疲勞駕駛

台鐵爆惡主管舞弊！　吹哨者慘遭霸凌逼疲勞駕駛

高大成分析新莊箱屍案可能動機

高大成分析新莊箱屍案可能動機

關鍵字：

鏡週刊海綿寶寶

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面