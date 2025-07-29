泰柬軍方宣布「立即停火」！　6大共識曝光：即日起禁止增兵

▲泰柬軍方進行協商，同意立即停火。（圖／翻攝自柬中時報）



記者王佩翊／編譯

柬埔寨與泰國軍方原定29日上午7時就邊境衝突舉行高層會談，然而卻2度延後，最終才在鄰近中午時正式展開。雙方指揮官達成全面停火共識，承諾立即停火、禁止對平民使用武器與武力，並建立直接聯繫管道，同時在8月4日邊境管制委員會會議（GBC）前停止軍力調動等，為兩國邊境緊張情勢注入和緩曙光。

根據khaosod報導，泰國陸軍發言人文泰透露，29日上午10時起，泰國三大軍區指揮官分別與柬埔寨對應軍事區域指揮官進行磋商。其中，第一軍區與柬埔寨第五軍事區在沙繳府阿蘭巴達縣空隆路克永久邊境檢查站會面，雙方同意在8月4日的邊境管制委員會會議前，避免可能引發猜疑的部隊調動，並允許各級指揮官在必要時建立直接溝通。

最受矚目的泰方第二軍區談判則在素林府邊境檢查站登場，泰方與柬埔寨第四軍區司令進行深度對話。會談中正式談妥，確定立即全面停火、禁止對平民使用武力、暫停增援部署、避免可能造成誤解的軍力調動以及協助傷亡人員後送作業。雙方也達成協議，決定成立各4人代表的「當地協調工作小組」，專責處理突發狀況並防範衝突再起。

第三場會議則採線上形式進行，由泰國尖竹汶府與達叻邊境防禦部隊與柬埔寨第三軍事區對話，會議結果與第一軍區一致。