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國際火線／殺戮戰場：柬埔寨的恐怖往事

▲▼ 柬埔寨部隊。（圖／達志影像／美聯社）

今日的柬埔寨部隊面貌。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

以《教會》(The Mission)等作品知名的英國名導演羅蘭約菲(Roland Joffé)，成名作是1984年的《殺戮戰場》(The Killing Fields)。但故事裡說的並非什麼戰場故事。The Killing Fields一詞的真正意思，是指「集體屠殺場」，而片中要說的那座「集體屠殺場」，就在柬埔寨。

柬埔寨又稱高棉。在中南半島裡跟泰國、越南毗鄰。多數戰爭都離不開地緣政治，柬埔寨也不例外。它跟越南都曾經是法國殖民地。越南獨立戰爭爆發，本來在法國人走後己成為中立國的柬埔寨，仍難逃被戰火波及。

▲▼ 泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

柬埔寨跟泰國近日因邊界問題爆發戰火。（圖／路透）

當時他們還是有國王的，即「柬埔寨第一王國」的施亞努親王。施亞努很努力的想保持中立政策，無奈在劫難逃。北越軍隊（或稱越南人民軍）和南越境內的越共，利用柬國人煙稀少的東部大部地區作為避難基地、進行休整和儲存物資。在親共和親美兩股勢力拉扯下，柬埔寨瀕臨內戰。

1970年3月18日，親美的龍諾將軍發動政變，成立高棉共和國，廢除君主制，施亞努親王流亡北京。但龍諾讓柬國捲入越戰，最終讓國家走進悲慘命運的深淵。美軍為清除共黨勢力，在柬國境內進行大規模轟炸、造成大量平民傷亡，引發人民憤怒。由柬共組成的「紅色高棉」（或稱赤柬）趁勢崛起。

▲▼ 柬埔寨總理洪馬內（左）與泰國代理總理普譚（右）。（圖／達志影像／美聯社）

柬埔寨總理洪馬內(左)與泰國代理總理普譚達成停火協議。（圖／達志影像／美聯社）

越戰末期，美軍撤離柬埔寨首都金邊後，柬共總書記波布領導的「紅色高棉」於1975年4月17日佔領金邊，成立「民主柬埔寨」政權，龍諾出逃。施亞努親王回國，卻迅速遭到軟禁。

「紅色高棉」一直以來都獲得中共支持；波布本人更深受毛澤東思想的影響。他掌權後，在柬國推行農業社會主義，將大量城市居民趕到農村進行建設、模仿中共搞「大躍進」；同時禁止宗教信仰、沒收一切私有財產、禁止知識和書籍的傳播，試圖逐步將柬埔寨改造為不分任何階級的社會。極端的改革導致大規模饑荒。

▲▼ 紅色高棉、赤柬。（圖／達志影像／美聯社）

紀念「紅色高棉大屠殺」的「吐斯廉屠殺博物館」。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，波布更以「大清洗」等名義處決了大量平民以及柬共黨內和軍中不滿分子。在他掌權的3年8個月期間，全國五分一以上人口因饑荒、勞役、疾病或處決等原因死亡，人數約200萬，是20世紀最血腥暴力的人為災難之一，史稱「紅色高棉大屠殺」 。《殺戮戰場》說的就是這段恐怖時期的故事。如今柬國國內也有紀念博物館。

然而「紅色高棉」跟越南因歷史疆界糾紛屢起衝突，甚至出兵越境殺人。1978年12月，越南出兵柬埔寨，翌年1月7日攻陷金邊。包括當初因逃避「黨內清洗」而投奔越南的洪森在內，柬共黨內反波布各派系組成「柬埔寨人民革命黨」，成立「柬埔寨人民共和國」。然而該政權被認為是越南的傀儡。

柬埔寨參議院長、前總理洪森。（圖／路透）

一直到1990年越南軍隊撤出後，「柬埔寨人民革命黨」宣布放棄一黨制和馬列主義意識形態。並改名為「柬埔寨人民黨」，同時呼籲各派系停火。1991年10月23日，各派系在巴黎「柬埔寨問題國際會議」上簽訂了柬埔寨和平協定。1993年9月頒布新憲法，恢復君主立憲制，並恢復國名為「柬埔寨王國」。

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