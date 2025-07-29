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泰柬停火幕後功臣！　學者分析「東協主席國」發揮關鍵影響力

▲▼馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）居中協調之下，泰國與柬埔寨宣布停火。泰柬衝突。泰柬邊境衝突。（圖／路透）

▲馬來西亞首相安華（中）協調之下，泰國與柬埔寨宣布停火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國與柬埔寨領袖28日在馬來西亞和談，隨後宣布達成停火協議。其中，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）居中斡旋並且主持會談，以東協（ASEAN）輪值主席國元首身分，展現關鍵區域影響力。

南洋理工大學（NTU）拉惹勒南國際研究院（RSiS）助理教授張麗珊指出，馬來西亞主動且積極推動和談，充分證明輪值主席國在維護地區安全方面，確實能夠發揮實質作用。

針對衝突初期柬埔寨向聯合國求助一事，馬來西亞太平洋研究中心（PRC）首席顧問胡逸山分析，各國遭受侵害時，向聯合國安理會求助，屬於最直接有效的做法，但東協在經濟與安全議題上仍能夠發揮作用。事實上，2011年泰柬也曾發生邊境爭端，當時東協也成功介入斡旋。

南洋理工大學駱明輝助理教授進一步表示，這次和談成功是「泰柬願意降溫、安華積極協調，以及美中對衝突各方施壓的綜合結果」，強調東協雖然發揮一定作用，但主要仍仰賴馬來西亞主席國地位。

東協運作方式仰賴成員國之間的共識，加上秉持不干涉內政的原則，在應對區域衝突時有所侷限。舉例來說，緬甸2021年爆發內戰至今，東協就難以介入。學者們也提醒，如果中美等大國在東協缺席的情況下主導區域調停，恐將進一步弱化東協的核心地位。

 
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