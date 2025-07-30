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沈玉琳傳猛爆性肝炎　醫界曝：嚴重者需換肝

沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎住院。（翻攝自沈玉琳臉書）

▲沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎住院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

沈玉琳驚傳猛爆性肝炎引發腦水腫，住進內湖三總加護病房，目前人仍在醫院救治中。據身邊友人透露，沈玉琳本身就有B型肝炎，29日住院檢查出黃疸指數過高，而引發猛爆性肝炎及腦水腫。據醫界人士透露，猛爆性肝炎大多是因為過度疲勞導致，病況嚴重者甚至有可能要面臨換肝手術。

醫界人士表示，猛爆性肝是肝病的一種，也稱為急性肝衰竭，大部分患者都是因為過度勞累，身體不堪負荷而導致。初期症狀與其他肝病相似，但病程發展更快，若未及時治療，容易引發肝性腦病變。嚴重者會傷害到腦神經，甚至要換肝。

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據沈玉琳身邊友人透露，他住進加護病房時就已經昏迷，雖檢查出是猛爆性肝炎，但由於目前仍在昏迷狀態中，得等醫院做完精密檢查後，才有辦法做進一步的治療。

沈玉琳從幕後轉做藝人，因配合度高深受電視台喜愛，全盛時期手握七節目主持棒，年底尾牙更是以低價制量，最高紀錄曾一年接到超過30場尾牙與春酒主持，過往受訪時也曾透露，因為工作量太大一週至少工作6天，忙到沒空休息的他僅能抽出一天陪伴家人與休息。而今因猛爆性肝炎住院，更是震驚演藝圈。


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