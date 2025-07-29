新莊水溝箱屍「沒明顯外傷」　高大成分析「可能動機」

▲新莊水溝驚見箱屍「沒明顯外傷」，高大成分析「可能動機」。（圖／翻攝自高大成臉書）

圖文／鏡週刊

有民眾昨（28）日晚間在新北新莊區新泰路381巷底水利地樹木草叢角落，發現一行李箱傳出惡臭，員警到場打開後發現黑色塑料袋包裹屍體，還已長蛆，但遺體沒有明顯外傷。法醫高大成分析，可能犯嫌剛旅行回來，剛好有行李箱，就把死者裝進去，從這個動作也可以推斷，死者應該跟犯嫌是認識的。

針對該案，高大成今（29）日受訪時說，這要分有外傷或沒外傷，有外傷的話，當然是外傷性的問題，最簡單的就是塗藥物跟窒息，像是頭部、脖子等外傷容易看得出來，還有他有穿衣服，所以看起來不像發生關係後身亡的，可能本身就有疾病的問題。

「現在最重要的是先找出這個人是誰」，高大成認為，因為既然知道是50歲，50歲這個年紀一般最多是看牙齒，看牙齒的咬合問題就知道年紀多大，知道咬合狀況後，就可以推斷他的日常生活有沒有規律。如果這個人牙齒有保護好的話，可能可以推斷他是有錢人，有一點經濟的背景，「會不會就是小三的問題」。

高大成說，若非凶殺，就代表這個人死在其家裡會有困擾，所以就要移屍，也可以推斷這個人常出國，所以有剛好裝得下的行李箱。至於為什麼犯嫌會想要裝箱？高大成表示，可能犯嫌剛旅行回來，剛好有行李箱，就打死者裝進去，從這個動作也可以堆斷，死者應該跟犯嫌是認識的。

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