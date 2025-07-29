　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊水溝箱屍「沒明顯外傷」　高大成分析「可能動機」

新莊水溝驚見箱屍「沒明顯外傷」，高大成分析「可能動機」。（翻攝自高大成臉書）

▲新莊水溝驚見箱屍「沒明顯外傷」，高大成分析「可能動機」。（圖／翻攝自高大成臉書）

圖文／鏡週刊

有民眾昨（28）日晚間在新北新莊區新泰路381巷底水利地樹木草叢角落，發現一行李箱傳出惡臭，員警到場打開後發現黑色塑料袋包裹屍體，還已長蛆，但遺體沒有明顯外傷。法醫高大成分析，可能犯嫌剛旅行回來，剛好有行李箱，就把死者裝進去，從這個動作也可以推斷，死者應該跟犯嫌是認識的。

針對該案，高大成今（29）日受訪時說，這要分有外傷或沒外傷，有外傷的話，當然是外傷性的問題，最簡單的就是塗藥物跟窒息，像是頭部、脖子等外傷容易看得出來，還有他有穿衣服，所以看起來不像發生關係後身亡的，可能本身就有疾病的問題。

「現在最重要的是先找出這個人是誰」，高大成認為，因為既然知道是50歲，50歲這個年紀一般最多是看牙齒，看牙齒的咬合問題就知道年紀多大，知道咬合狀況後，就可以推斷他的日常生活有沒有規律。如果這個人牙齒有保護好的話，可能可以推斷他是有錢人，有一點經濟的背景，「會不會就是小三的問題」。

高大成說，若非凶殺，就代表這個人死在其家裡會有困擾，所以就要移屍，也可以推斷這個人常出國，所以有剛好裝得下的行李箱。至於為什麼犯嫌會想要裝箱？高大成表示，可能犯嫌剛旅行回來，剛好有行李箱，就打死者裝進去，從這個動作也可以堆斷，死者應該跟犯嫌是認識的。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


更多鏡週刊報導
新莊驚悚箱屍命案！　「男屍長蛆被塞行李箱」丟棄草叢
死者衣著曝光！新莊水溝「男腐屍蜷縮行李箱中」　里長：前天就看到想打開…
傳川普拒絕賴清德過境紐約　裴洛西：這是危險的信號

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈玉琳驚傳住進加護病房！　暴瘦面色蠟黃
A級景區關閉！北京已連續「降雨147小時」　專家：歷史罕見
中南部豪雨成災！賴清德宣布成立前進指揮所　卓榮泰加碼發救助金
年底出國更便宜！日本降5到10%
花蓮縣府超徵1億+財劃法多拿161億　他提案「普發5萬+1萬
快訊／雨炸南台灣！屏東縣宣布：明天「8鄉」停止上班上課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告贏國防部！撤銷處分關鍵曝光

快訊／雨炸南台灣！屏東縣宣布：明天「8鄉」停止上班上課

偷輪胎失風竟持電動起子攻擊車主受傷　警民合作拘捕竊賊下場曝光

高大成分析新莊箱屍案　棄屍者與死者熟識...還要讓人盡快發現

新莊水溝箱屍「沒明顯外傷」　高大成分析「可能動機」

新莊箱屍疑為身障男！塞進27吋行李箱「全身變形」　外觀衣著曝

快訊／男登屋我尾山失聯13天昨尋獲　遺體今下午交還家屬

重刑犯保外就醫摩鐵性侵2賣淫女　「手戴佛珠」趴地落網畫面曝

快訊／酷聖石給客人喝消毒水！食安處開鍘...勒令停業移送法辦

台積電嘉義AP7廠工地成汪洋　工程機具全泡水影片曝

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告贏國防部！撤銷處分關鍵曝光

快訊／雨炸南台灣！屏東縣宣布：明天「8鄉」停止上班上課

偷輪胎失風竟持電動起子攻擊車主受傷　警民合作拘捕竊賊下場曝光

高大成分析新莊箱屍案　棄屍者與死者熟識...還要讓人盡快發現

新莊水溝箱屍「沒明顯外傷」　高大成分析「可能動機」

新莊箱屍疑為身障男！塞進27吋行李箱「全身變形」　外觀衣著曝

快訊／男登屋我尾山失聯13天昨尋獲　遺體今下午交還家屬

重刑犯保外就醫摩鐵性侵2賣淫女　「手戴佛珠」趴地落網畫面曝

快訊／酷聖石給客人喝消毒水！食安處開鍘...勒令停業移送法辦

台積電嘉義AP7廠工地成汪洋　工程機具全泡水影片曝

花蓮人能領「5+1萬」？議員提案普發現金通過　縣府回應了

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

小龍女隊長「只轉發粉絲限動被嗆排擠」　本人發聲：希望大家體諒

丹娜絲風災重創中南部　國泰金捐款2千萬助災區重建

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

CoCo好友日明天限時登場　百香雙響炮下殺第2杯10元

中華電信積極投入跨國Open API　正式加入BAEx平台

網通廠「遭檢調搜索」！　才剛轉型進軍新能源

27歲正妹罹患胃萎縮！「45公斤暴瘦剩17kg」形如骷髏　悲慘身世曝

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

社會熱門新聞

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

箱屍「位置疑動過」　無明顯外傷身分不明

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

人妻狂讚「學長很厲害」　綠夫崩潰怒告

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

即／酷聖石給客人喝消毒水！食安處重手開鍘

即／拖板車司機裝載螺旋鑽頭　慘遭前後夾擊慘死

泰山工人11樓搭鷹架失足　送醫不治

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

即／遭螺旋鑽頭夾擊　林口男命危送醫

即／119名高階警官人令曝　黃明昭破天荒回任警大校長

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

更多熱門

相關新聞

李正皓：抗中保台牌年輕人不買單

李正皓：抗中保台牌年輕人不買單

726大罷免結果出爐，「24+1」政治人物全部過關都未被罷免，除了罷免團體感到沮喪，民進黨也掀起檢討聲浪。政治評論員李正皓今（29）日po文，分析為何抗中保台牌年輕人不買單？他呼籲民進黨有義務進化，應放下執政心態，用在野黨的心態與姿態來打選戰、來與公民互動。

再見傳奇！小熊名將桑德柏格癌逝

再見傳奇！小熊名將桑德柏格癌逝

豆腐吃錯方法會有自由基？醫闢謠

豆腐吃錯方法會有自由基？醫闢謠

「房主任」脫口秀掀女權熱議

「房主任」脫口秀掀女權熱議

人妻主播同框新光醫院副院長！「私下出遊照」曝

人妻主播同框新光醫院副院長！「私下出遊照」曝

關鍵字：

鏡週刊高大成

讀者迴響

熱門新聞

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

快訊／2地區雨量明天達停班課標準　24小時估最多降400毫米

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播陪伴新光醫院副院長！私密互動被直擊

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

B2首發聲

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面