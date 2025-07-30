台鐵爆惡主管舞弊！　吹哨者慘遭霸凌逼疲勞駕駛

▲台鐵嘉義機務段爆發主管集體浮報津貼事件，引發基層不滿。圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鐵驚傳主管集體浮報津貼弊案！本刊接獲投訴，指台鐵嘉義機務段運轉組多名主管，利用職務之便浮報津貼、獎金，每月進帳上萬元，甚至涉嫌偽造文書，在沒有教導對象的情況下，領取教導獎金。基層司機員看不下去，向上級陳報，沒想到主管沒事、繼續溢領，吹哨者的身分卻外洩，慘遭霸凌、被迫疲勞駕駛，成為運安隱憂，讓基層炸鍋！

台鐵基層司機員A先生說，去年端午節，有司機員發現排班不合理，大家一查發現亂象一大堆，主管們集體浮報津貼、獎金，上級卻包庇護短，形成共犯結構。

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▲彭姓副段長（圖）被控與下屬同流合汙Ａ獎金，讓基層司機員炸鍋。

A先生告訴本刊，台鐵嘉義機務段負責排班的李姓副組長，安排主管在假日只需上工幾小時，就能完成當日任務下班，爽賺一天加班費。更不合理的是，其他基層司機員為了配合主管上爽班，一大早就得上工，等到晚上才能折返收工，司機員根本無法好好休息，成為運輸安全的隱憂。

另一名基層司機員B先生說，除了壓榨下屬，這些主管還涉嫌偽造文書。B先生提供「乘務員工作報告」佐證，表示彭姓副段長、陳姓運轉組長、李姓副組長等人，在無教導對象的狀況下，仍申報請領教導獎金，已構成偽造文書。

不僅如此，B先生氣憤表示，李姓副組長藉職務之便，遊走灰色地帶，幫自己跟主管撈油水，其他司機員若不順他的意，他便破口大罵、精神霸凌，只要跟他有過節，就會被排爛班，例如連續3天凌晨上班，造成疲勞駕駛。

▲吹哨者提供證據，指控彭姓副段長等人在無乘務員（C）的情況下，以教導員（F）身分溢領教導獎金，涉嫌偽造文書。

誇張的是，看不下去的司機員將證據呈報段長申訴，卻未進行調查，彭姓副段長、陳姓組長、李姓副組長等人沒被追究，安全下莊，有恃無恐繼續當肥貓，卻苦了申訴的C同仁。

A先生說，後來C同仁的身分遭外洩，陳姓組長、李姓副組長為了報復，安排C上吃力不討好的早晚班，工時比別人長，但李卻鑽漏洞，說讓C在外站有足夠的休息時間，實際上C得隨時待命，也沒有良好的休息環境，長期下來精神、體力吃不消。許多人看到C的遭遇，更不敢對抗陳、李，加上2名主管手中還握有考績當作籌碼，嘉義機務段因此變成一言堂，沒人敢得罪他們倆。

▲嘉義機務段爆發弊端後，台鐵特別發出公文宣導，提醒員工不要違法。

針對相關的指控，台鐵回應表示，政風處查辦案件均恪遵保密規定，並未將檢舉函提供給業務單位或洩漏檢舉人身分，目前案件尚在查證階段，後續如查有明確違失、不法，將依規定究辦。

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