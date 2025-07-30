點亮未來星光！展望會暑期唱跳體驗營　孩童自信登台：很開心

▲展望會花蓮中心青少年一起熟悉四大和弦。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵青少年在暑假中探索興趣、發展潛能，台灣世界展望會花蓮中心日前舉辦「未來星光：成為你的舞台主角」暑期多元發展體驗營，活動吸引15位國中小學生參與，透過舞蹈律動、音樂創作、彩妝培力與舞台表演，打造屬於自己的星光舞台。

▲青少年進行音樂作品發表。

活動中由惠文藝文中心講師融合爵士與藍草音樂風格，從認識和弦、節奏到團體創作，引導孩子用音符表達情感。美育音樂舞蹈教室則引導青少年激發肢體表達與舞台魅力。最後的成果發表分享會上，孩子們自信登台，以舞蹈與創作歌曲展現學習成果。

▲青少年聚在一起創作歌曲內容。

就讀國中八年級的小甯興奮表示：「活動很好玩，我最喜歡跳街舞，也喜歡韓國曲風，因為常看到女團表演覺得很漂亮，也想像她們一樣能站上舞台。」而另一位八年級的女孩小庭則分享：「我原本不會彈吉他，但在創作課中用四個和弦與大家一起完成歌曲，不但能抒發情緒，也讓我覺得很放鬆、更有自信。跳舞課時老師還在課後陪我們一起Freestyle，真的很開心！」

▲展望會舞蹈老師為青少年示範舞蹈動作教學。

台灣世界展望會花蓮中心張美茜督導表示，此次活動不只是讓孩子們學習才藝，更重要的是引導他們發掘自我價值，勇敢表達、相信自己。展望會也持續透過多元學習方案，讓每位青少年都能在安全、友善的空間中被肯定、被看見。

▲展望會講師為花蓮中心青少年做彩妝示範。

展望會花蓮中心表示，未來的星光，就是現在的起點。孩子們在音樂與舞蹈中學會合作、展現自信，也在人生的舞台上，跨出了堅定而閃亮的一步。