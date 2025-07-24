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迪士尼學英語、動手玩機器人！　台南184校暑期開課 全國最多！

▲台南市「夏日樂學」課程遍地開花，學生在暑假動手做、快樂學，激發學習興趣。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市「夏日樂學」課程遍地開花，學生在暑假動手做、快樂學，激發學習興趣。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

暑假不等於放空！台南市今夏再度熱力開展「夏日樂學計畫」，全市共有184校參與、蟬聯全國之冠，課程從迪士尼英語到機器人挑戰、從異國料理到手擲機設計，內容兼具在地特色與跨域創新，讓學生在快樂學習中激發創造力與好奇心，打造一個又充實又精彩的暑假。

台南市長黃偉哲表示，市府積極推動學校利用暑假時間規劃兼具創意與教育性的課程，讓孩子在沒有考試壓力的氛圍中持續學習、快樂成長。他也感謝全市老師們放棄假期，用專業與愛心陪伴學生，為孩子創造自我探索與拓展視野的機會。

教育局長鄭新輝指出，今年夏日樂學課程涵蓋英語學習、自然科學、本土語言、程式設計與生活應用等面向，許多學校更導入PBL專題導向學習與STEAM理念，從孩子生活經驗出發，帶領他們跨科整合、動手做中學。台南學校的創意課程與落實力，讓暑假成為孩子潛能開展的最佳舞台。

在實際案例上，新南國小設計「多元文化與英語共學」課程，播放迪士尼影片導入，延伸至異國飲食、音樂與藝術文化，學生不僅學英文、做料理，還跳舞、畫圖，全程沉浸式體驗各國文化；日新國小則結合STEAM，進行「機器人挑戰」、「創意程式設計」、「手擲機實驗」，鼓勵學生觀察生活問題並創造解決方案；安南國中更辦理PBL專題課程，引導學生實際操作實驗、寫報告與發表，還設計成果闖關活動，讓學生在做中學，也在玩中成長。

教育局表示，未來將持續推動類似課程，讓「暑假學習」不再是補習班的專利，而是每個孩子都能參與、都能享受的成長旅程。

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