太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

▲「發現太魯閣好聲音」甄選複賽在太魯閣遊客中心舉行，得獎團體名單出爐。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

配合2025太魯閣峽谷藝術音樂季活動舉辦的第二屆「發現太魯閣好聲音」甄選，複賽於7月26日在太魯閣遊客中心舉行，每位參賽者渾身解數，展現出最好的演出。經過激烈的競爭，蔡佳欣、張鴻文演唱自創曲「關於夢想」，在21位參賽者中脫穎而出，獲得冠軍，不僅抱回2萬元的獎金，也爭取到今年太魯閣峽谷藝術音樂季主場活動演出的機會。

太魯閣好聲音是為了發掘太魯閣族優秀歌唱人才而舉辦的活動，去年首次舉辦就獲得熱烈回響，今年不僅提高獎金，也增加獎項。首獎獎金提高到2萬元整，亞軍獎金提高到1萬5,000元；季軍獎金1萬元；還特別加碼最佳太魯閣族語獎及最佳台風獎，獎品為AirPods 4。

▲蔡佳欣、張鴻文演唱自創曲獲得冠軍，抱回2萬元的獎金。

同樣喜歡音樂的太管處處長劉守禮處長致詞時表示，太魯閣族人有好的歌喉，有不少人已經在舞台上嶄露頭角，但還有更多高手隱藏在各地，這項活動就是希望能將這些高手挖掘出來，太管處樂意提供舞台讓喜歡表演的族人展現，或許也有可能在太魯閣的舞台「出道」。

▲▼亞軍及季軍分別獲得1萬5及1萬元獎金。

秀林鄉鄉長王玫瑰則特別感謝太管處與鄉公所攜手合作，舉辦太魯閣峽谷藝術音樂季系列活動，讓族人的音樂長才得以展現。為了鼓勵參賽的族人，王鄉長當場加碼5個紅包給表現優異的參賽者，鄉長也希望明年能與太管處合作舉辦這項活動，希望能發掘更多優秀的太魯閣族音樂人才。

這次的甄選，太管處特別邀請到知名的太魯閣族歌手一好‧屴夯、伊祭‧達道和音樂家余政憲擔任評審。余政憲表示，今天參賽者都各有不可被取代的特色，因此讓評選陷入艱難的抉擇，經過評審評分及討論後後，終於選出優勝的名單如下:

*冠軍：蔡佳欣、張鴻文

*亞軍：黃國成、劉善羽

*季軍：郭采扉

*最佳太魯閣族語獎：陳旻杰

*最佳台風獎：許勤

*鄉長特別獎: 游翾、卓馨蘭；古聖文；呂亞燕、廖涵偉；賴長龍；呂文翔、洪皓宇。

太管處指出，今年的太魯閣峽谷藝術音樂季除了太魯閣好聲音的甄選之外，也和往年有點不同，就是除了延續將往年1天主場的活動外，還增加6場次的小型音樂演出和文化市集活動，活動日期分別是8/30、8/31、9/20、9/21、10/25、10/26。整個系列活動從7月起延伸到11月，希望藉由系列活動吸引民眾回到太魯閣，串起太魯閣周邊的崇德、富世和新城，推動在地低碳旅遊行程，也活絡地方經濟。

太魯閣好聲音冠軍得主蔡佳欣、張鴻文，將會在11月15日主場活動中與國際知名的「樂興之時管絃樂團」合作演出，而第1屆和第2屆的優勝者，將輪流於08/31、09/21、10/26的太魯閣峽谷藝術音樂季系列活動中演出，敬請期待。

