　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

▲自然永續探索站「不速之鳥」站透過觀察與解說學習辨識外來種，理解餵食、放生等人為行為對生態的影響。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

▲自然永續探索站「不速之鳥」站透過觀察與解說學習辨識外來種，理解餵食、放生等人為行為對生態的影響。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假即將度過一半，但仍有許多有趣活動可參加：國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區陸續推出兩大主題活動「2025自然永續探索站」與「2025小小保育員夏令營」，邀請親子民眾一起走進自然觀察、感受生命的奧妙，並在日常生活落實永續理念。

科博館館長黃文山表示，「2025自然永續探索站」在8月24日前的每週六、日登場，融合「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」精神，園區規劃5大探索站點，融合科學知識、動物福祉、生態觀察、趣味遊戲與美德思考，適合讓各年齡的參與者在玩樂中親近自然、學習知識、培養行動力。

▲小小保育員夏令營讓孩子們深入了解野生動物保育的日常點滴。圖片提供／國立自然科學博物館。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲小小保育員夏令營讓孩子們深入了解野生動物保育的日常點滴。

5大探索站點之中，「鸚你而變，鵡動自然」站運用自然素材製作玩具，鼓勵鸚鵡動腦覓食、探索環境，不僅提升動物福祉，觀眾也可近距離觀察鸚鵡的互動行為，認識牠們的情緒表現與生活需求；「羽你同行」站從羽毛與骨骼結構的特徵，到呼吸與消化系統的高效設計，介紹鳥類如何支撐飛行所需的能量與代謝需求，現場還能動手體驗紙飛鳥摺紙，邊玩邊學習飛行原理。

「不速之鳥」站透過觀察與解說學習辨識外來種，理解餵食、放生等人為行為對生態的影響，並深入了解外來鳥種對本土物種造成的資源競爭與棲地衝突；「水語綠境」站緊鄰園區內的生態池，以自然友善方式營造棲地、維持生物多樣性，可在不打擾自然的前提下觀察生命律動，重新理解、思考人與自然的關係和互動方式；「和鳥一起讓美德飛翔」站，則結合象徵正直、忠誠、清廉等品格的鳥類，以詩意與情感引導反思自我價值與行為選擇，讓品格教育融入生活與體驗。

「2025小小保育員夏令營」則是專為國中小學生設計，讓孩子們從認識野生動物習性開始，體驗動物照養與行為觀察等保育任務、深入了解野生動物保育的日常點滴；營期中特別安排「夜間昆蟲電影院」，帶領學生走入燈光以外的自然世界，發現白天看不見的生命驚喜，活動現正開放報名中，額滿為止。

更多活動資訊請上鳳凰谷鳥園生態園區官網：https://www.nmns.edu.tw/park_fhk/，及臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/fonghuanggu/查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天
公車停路中　司機在座位上死亡！
帶統一獅17連勝　前日籍教頭過世
日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展
日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅
罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

8/1原住民族日將屆　奧萬大園區連3天推10元銅板價超優惠

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

8/1原住民族日將屆　奧萬大園區連3天推10元銅板價超優惠

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

颱風重創南台灣…五月天低調行善再＋1！　捐900萬助校園重建

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

【爸爸的東西就是我的東西】爸吃一口麵包被女兒猛盯　她張嘴示意→整盤端走

地方熱門新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

張善政：台灣拒絕再被撕裂

雅聞觀光工廠湧入400人南消一大隊辦防災宣導

21歲男騎車滑手機追撞特斯拉　先罰1千還要付修車費

魯明哲感謝選民支持　中壢再贏一次

垃圾堆十天沒清？環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

風災後他們用雙手撐起希望台南做工行善團志工佳里、官田救災

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

726大罷免！　立委呂玉玲「藍白合」成功反罷

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

藍色公路啟航　642旅客遊花蓮體驗類郵輪式旅遊

老婦找不到回家路　熱心警送返家

更多熱門

相關新聞

迪士尼學英語、動手玩機器人！台南184校暑期開課 全國最多！

迪士尼學英語、動手玩機器人！台南184校暑期開課 全國最多！

暑假不等於放空！台南市今夏再度熱力開展「夏日樂學計畫」，全市共有184校參與、蟬聯全國之冠，課程從迪士尼英語到機器人挑戰、從異國料理到手擲機設計，內容兼具在地特色與跨域創新，讓學生在快樂學習中激發創造力與好奇心，打造一個又充實又精彩的暑假。

南消官田消防進駐烏山頭傳授CPR與創傷救命術

南消官田消防進駐烏山頭傳授CPR與創傷救命術

搭台灣好行日月潭線享優惠活動暑期起跑至秋末

搭台灣好行日月潭線享優惠活動暑期起跑至秋末

南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

青春專案啟動！花蓮六大行動護青少年

青春專案啟動！花蓮六大行動護青少年

關鍵字：

鳳凰谷鳥園暑期小小保育員夏令營

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面