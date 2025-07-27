暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

▲自然永續探索站「不速之鳥」站透過觀察與解說學習辨識外來種，理解餵食、放生等人為行為對生態的影響。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假即將度過一半，但仍有許多有趣活動可參加：國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區陸續推出兩大主題活動「2025自然永續探索站」與「2025小小保育員夏令營」，邀請親子民眾一起走進自然觀察、感受生命的奧妙，並在日常生活落實永續理念。

科博館館長黃文山表示，「2025自然永續探索站」在8月24日前的每週六、日登場，融合「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」精神，園區規劃5大探索站點，融合科學知識、動物福祉、生態觀察、趣味遊戲與美德思考，適合讓各年齡的參與者在玩樂中親近自然、學習知識、培養行動力。

▲小小保育員夏令營讓孩子們深入了解野生動物保育的日常點滴。

5大探索站點之中，「鸚你而變，鵡動自然」站運用自然素材製作玩具，鼓勵鸚鵡動腦覓食、探索環境，不僅提升動物福祉，觀眾也可近距離觀察鸚鵡的互動行為，認識牠們的情緒表現與生活需求；「羽你同行」站從羽毛與骨骼結構的特徵，到呼吸與消化系統的高效設計，介紹鳥類如何支撐飛行所需的能量與代謝需求，現場還能動手體驗紙飛鳥摺紙，邊玩邊學習飛行原理。

「不速之鳥」站透過觀察與解說學習辨識外來種，理解餵食、放生等人為行為對生態的影響，並深入了解外來鳥種對本土物種造成的資源競爭與棲地衝突；「水語綠境」站緊鄰園區內的生態池，以自然友善方式營造棲地、維持生物多樣性，可在不打擾自然的前提下觀察生命律動，重新理解、思考人與自然的關係和互動方式；「和鳥一起讓美德飛翔」站，則結合象徵正直、忠誠、清廉等品格的鳥類，以詩意與情感引導反思自我價值與行為選擇，讓品格教育融入生活與體驗。

「2025小小保育員夏令營」則是專為國中小學生設計，讓孩子們從認識野生動物習性開始，體驗動物照養與行為觀察等保育任務、深入了解野生動物保育的日常點滴；營期中特別安排「夜間昆蟲電影院」，帶領學生走入燈光以外的自然世界，發現白天看不見的生命驚喜，活動現正開放報名中，額滿為止。

更多活動資訊請上鳳凰谷鳥園生態園區官網：https://www.nmns.edu.tw/park_fhk/，及臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/fonghuanggu/查詢。