用學校場地盈利？　簡奇陞曝真相「根本沒賺」：還掏錢捐100套球衣

▲簡奇陞發文澄清。（圖，下同／翻攝自簡奇陞FB）



記者施怡妏／綜合報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，事件的受害者簡奇陞，近日針對有人質疑她「利用學校場地盈利」澄清，曾在師大教過課，但經過教練提醒後就沒有繼續了，之後用校外價格租正式場地，還付薪水找學妹一起教課，「最後幾乎沒什麼盈餘」，還自掏腰包購買100套足球衣，捐贈給兩所偏鄉小學。

簡奇陞在30日凌晨在臉書發文，過去曾在師大教過課，是一對兄弟檔，但當時未正式租借場地，經教練提醒後，她隨即停止並改為透過體育室正式租場，租用價格依校外標準計費，「沒有任何優惠，因為是暑假反而更貴。」

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她進一步指出，利用實驗結束的時間，找學妹一起教球，該給的薪水給得很大方，教學收費反而很便宜，「一比六的教學比例，甚至根本沒什麼利潤」，家境清寒跟低收入戶家庭，她則是完全不收錢，「八月場租太貴，我還沒錢繳，還是拜託我大姐先幫我墊的。」

簡奇陞直呼「最後幾乎沒什麼盈餘」，甚至還自掏腰包、靠交情找批發商，用友情價購買近百套足球衣，捐至兩所偏鄉小學，全校一人一套。她感嘆，這些事本來沒有打算要說，但無法接受被誤會、被說成是可惡的人，因此決定出來說明，「我不怕被問，但拜託也請搞清楚再發言，說話是要負責的，真的好累喔。」