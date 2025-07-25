和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」　南台灣親子住宿亮點

▲和逸飯店•台南西門館獲頒「育兒友善金獎」，成為南台灣親子住宿亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館榮獲雄獅旅行社「育兒友善金獎」，憑藉完善親子設施與貼心服務，成為南台灣親子旅宿新亮點，為迎接暑期旅遊熱潮，飯店25日起至8月28日推出「這夏逸起玩」住房專案，AMAZZING CLUB會員預訂平日四人入住只要新台幣3999元，另可選擇高鐵聯票住房方案享高鐵票七折，讓全家大小輕鬆玩遍台南。

住房專案除提供寬敞客房與大浴缸，旅客還可盡情暢玩500坪戶外奇趣操場，包含噴泉池、電動車、卡通列車等多項人氣設施。即使遇到午後雷陣雨，也有室內兒童遊戲空間可以放電。若選擇搭配高鐵票的「飯店有禮」方案，雙人入住每晚5188元，包含早餐、頑皮世界野生動物園門票與餵食體驗，還提供付費接駁服務，免去自行交通安排煩惱，親子假期更省心。

飯店同步加碼推出餐飲與親子活動方案，Cozzi KITCHÉN餐廳再推「熊熊夏日放電去」玩樂套餐，內含主題美食及奇趣操場暢遊券，每套優惠價520元（另加10%服務費），深受親子喜愛。8月16與17日限定舉辦的「神奇泡泡球」科學DIY活動，由Dr. JAMES博士帶領親子動手做實驗，探索泡泡的奧祕，每組報名費499元，包含一大一小參與資格與美味餐盒。飯店表示，歡迎家庭旅客踴躍報名，留下難忘暑假回憶。