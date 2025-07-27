　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南水道博物館父親節限定主題日　DIY徽章打造「我的超人老爸」

▲台南水道博物館推「給我的超人老爸」DIY活動，鼓勵親子互動共創父親節禮物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南水道博物館推「給我的超人老爸」DIY活動，鼓勵親子互動共創父親節禮物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接即將到來的父親節，台南水道博物館將於8月3日（星期六）舉辦主題日活動「給我的超人老爸」，透過趣味互動與創意手作，鼓勵孩子們以行動向父親表達感謝與愛意。

活動當天，凡具兒童或學生身分的入園觀眾，只要完成指定任務「模仿爸爸的特有動作」，即可獲得一份限量DIY徽章材料包，現場親手製作專屬於父親的獨一無二徽章，成為溫馨又有紀念價值的父親節禮物。

▲台南水道博物館推「給我的超人老爸」DIY活動，鼓勵親子互動共創父親節禮物。（記者林東良翻攝，下同）

水道博物館所屬的台南市立博物館指出，8月3日的「水道主題日」是暑期活動系列之一，由市立博物館系統各館輪番上陣舉辦主題活動，各具特色。今年水道館以「發揮創意」為主軸，規劃河流創作、套色印章等系列手作體驗，鼓勵親子共同動手，感受創意的樂趣。而本次徽章DIY活動，讓孩子們以幽默模仿為起點，轉化對父親的觀察與理解，創作獨屬父子的溫馨互動。

市立博物館館長何秋蓮表示，父親節是暑假期間的重要節日，透過模仿父親日常行為如走路姿勢、看電視的小動作等，孩子不僅能觀察到生活細節，也能從創作過程中深化與父親的情感連結，這不只是手作，更是一場親子間的心靈交流。

▲台南水道博物館推「給我的超人老爸」DIY活動，鼓勵親子互動共創父親節禮物。（記者林東良翻攝，下同）

活動不需事先報名，凡兒童或持學生證之高中、大專院校與研究所學生皆可免費參加，材料包數量有限，發完為止。活動地點設於C館送出唧筒室，一樓服務檯旁設有「爸爸的特有動作」表現區，二樓則為DIY製作區，備有繪圖工具與製作說明。

館方提醒，因空間有限，如遇人潮眾多需耐心等候，可先在園區內其他區域創作後再回到指定地點壓製徽章，或安排時間參觀園區、享受闔家同遊的午後時光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國中妹啪啪台中男12次懷孕！　約見面又淪公廁四腳獸
30歲女新竹街頭遭「剪刀猛刺」　滿身血送醫
反罷成功！館長開心出國「宣布去陸設總部」：中國世界第一
白沙屯媽預言大罷免結局？「重看籤詩」全驚呆：早暗示
大罷免失敗告終！　醫：選舉的影響才剛開始
台中18歲大一生清晨墜樓亡　家人睡夢中驚醒收噩耗
酸賴清德以為能罷10席大誤判　徐巧芯轟曹興誠造謠「絕不撤告」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

花蓮投票率60.1%！不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

騎車滑手機出事了！21歲男追撞特斯拉　先罰3千還要付修車費

台南水道博物館父親節限定主題日　DIY徽章打造「我的超人老爸」

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場！結合公益2000人共襄盛舉

大罷免沒贏家！　蘇俊賓籲賴總統：在破碎土地上重建互信

張善政：人民用最堅定的選票宣告「台灣拒絕再被撕裂」

反惡霸成功！藍營立委魯明哲感謝支持　感謝所有市民讓中壢再贏一次

桃園呂玉玲挺過大罷免！　「藍白合」助力成功反罷

從校園唱到夢想　台東學生歌唱決賽掀起熱潮

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

花蓮投票率60.1%！不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

騎車滑手機出事了！21歲男追撞特斯拉　先罰3千還要付修車費

台南水道博物館父親節限定主題日　DIY徽章打造「我的超人老爸」

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場！結合公益2000人共襄盛舉

大罷免沒贏家！　蘇俊賓籲賴總統：在破碎土地上重建互信

張善政：人民用最堅定的選票宣告「台灣拒絕再被撕裂」

反惡霸成功！藍營立委魯明哲感謝支持　感謝所有市民讓中壢再贏一次

桃園呂玉玲挺過大罷免！　「藍白合」助力成功反罷

從校園唱到夢想　台東學生歌唱決賽掀起熱潮

55歲呂文婉睡夢中「胸痛5分鐘痛醒」！　憂心肌梗塞曝心聲

34歲黃寅燁穿制服無違和　I人靠酒變熟「找鄭彩娟、裴賢聖小酌」

國光客運半年2度欠薪　銀行團債協三圓建設王光祥成關鍵

快訊／國1北上鼎金路段自小客火燒車　消防急灌救

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

「媽媽留下來的」！妹子中千元發票不兌獎：看到就止不住淚水

要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

防禦北韓突襲威脅！　南韓「高齡少子化」陷窘境：至少需50萬兵力

韓網熱門／人生最有趣的《PRODUCE 101第二季》　35經典：全都記得

男友懷疑劈腿！印尼女新竹街頭遭「剪刀猛刺」　滿身血送醫

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

地方熱門新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

張善政：台灣拒絕再被撕裂

魯明哲感謝選民支持　中壢再贏一次

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

726大罷免！　立委呂玉玲「藍白合」成功反罷

21歲男騎車滑手機追撞特斯拉　先罰3千還要付修車費

老婦找不到回家路　熱心警送返家

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

登山迷路失聯10天！搜救犬聞出氣味

張善政拍板　自行興建「蘆竹行政園區」

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場

快訊／台南永康工地挖破瓦斯管現場瓦斯味濃消防緊急警戒止漏

高雄市府公布新人事　輪調異動名單曝

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

更多熱門

相關新聞

黃金海岸男童溺水失蹤第4天！持續搜索中

黃金海岸男童溺水失蹤第4天！持續搜索中

台南市南區黃金海岸24日發生3名學童溺水，其中2人獲救送醫，另一名鍾姓學童失聯，至今已第4天，搜救人員於27日繼續以無人機、直升機搜救，只希望早日尋回失蹤男童，給家屬一個交代。

黃金海岸學童落水第3天　陸海空全面搜尋未獲

黃金海岸學童落水第3天　陸海空全面搜尋未獲

驚心動魄8小時！台南男遭押上車　警撒網拘2匪救人

驚心動魄8小時！台南男遭押上車　警撒網拘2匪救人

守護移工心健康！台南勞工局攜手成大辦健康諮詢服務

守護移工心健康！台南勞工局攜手成大辦健康諮詢服務

快訊／台南永康工地挖破瓦斯管現場瓦斯味濃消防緊急警戒止漏

快訊／台南永康工地挖破瓦斯管現場瓦斯味濃消防緊急警戒止漏

關鍵字：

台南水道博物館父親節主題日DIY徽章

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

大罷免24+1：0完封！　資深媒體人：腥風血雨才正要開始

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面