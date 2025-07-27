台南水道博物館父親節限定主題日　DIY徽章打造「我的超人老爸」

▲台南水道博物館推「給我的超人老爸」DIY活動，鼓勵親子互動共創父親節禮物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接即將到來的父親節，台南水道博物館將於8月3日（星期六）舉辦主題日活動「給我的超人老爸」，透過趣味互動與創意手作，鼓勵孩子們以行動向父親表達感謝與愛意。

活動當天，凡具兒童或學生身分的入園觀眾，只要完成指定任務「模仿爸爸的特有動作」，即可獲得一份限量DIY徽章材料包，現場親手製作專屬於父親的獨一無二徽章，成為溫馨又有紀念價值的父親節禮物。

水道博物館所屬的台南市立博物館指出，8月3日的「水道主題日」是暑期活動系列之一，由市立博物館系統各館輪番上陣舉辦主題活動，各具特色。今年水道館以「發揮創意」為主軸，規劃河流創作、套色印章等系列手作體驗，鼓勵親子共同動手，感受創意的樂趣。而本次徽章DIY活動，讓孩子們以幽默模仿為起點，轉化對父親的觀察與理解，創作獨屬父子的溫馨互動。

市立博物館館長何秋蓮表示，父親節是暑假期間的重要節日，透過模仿父親日常行為如走路姿勢、看電視的小動作等，孩子不僅能觀察到生活細節，也能從創作過程中深化與父親的情感連結，這不只是手作，更是一場親子間的心靈交流。

活動不需事先報名，凡兒童或持學生證之高中、大專院校與研究所學生皆可免費參加，材料包數量有限，發完為止。活動地點設於C館送出唧筒室，一樓服務檯旁設有「爸爸的特有動作」表現區，二樓則為DIY製作區，備有繪圖工具與製作說明。

館方提醒，因空間有限，如遇人潮眾多需耐心等候，可先在園區內其他區域創作後再回到指定地點壓製徽章，或安排時間參觀園區、享受闔家同遊的午後時光。