嘉縣強降雨後的健康警訊！　泥水易藏鉤端螺旋體病原體

▲▼ 嘉縣籲災後清消及飲食安全顧健康 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣28日急降豪雨造成多處嚴重積水，家戶、禽畜淹水，混雜家畜排泄物與泥沙，易孳生或夾帶致病菌，衛生局提醒災後清理家園切勿輕忽，鉤端螺旋體、類鼻疽經由傷口接觸或吸入傳染，也要注意腸胃道疾病，做好環境清消遵守「清除、清潔、消毒」3步驟及飲食用水安全，防止傳染病的發生。

強降雨造成許多村里淹水，有些禽畜豬舍被水淹，泥水混合動物排泄物與垃圾廢棄汙物，容易藏有鉤端螺旋體、類鼻疽菌等致病原，此類疾病為人畜共通傳染病，經由污染水及土壤透過皮膚傷口或吸入而感染，尤其強風暴雨易使土壤及泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面更易傳播，民眾清理居家環境時若赤腳涉水、手部或身體有傷口，極易讓病菌趁虛而入，相關症狀可能於災後一周後出現請民眾特別注意。

衛生局長趙紋華提醒民眾，水災環境清掃時務必戴上防水手套穿著雨鞋膠鞋，做好自我保護，如皮膚傷口接觸到汙水時盡快清洗，環境消毒要落實「清除、清潔、消毒」3招，用稀釋漂白水（1:100）徹底清洗擦拭。飲食用水部分，食材要注意保存溫度、飲食及用水要徹底煮熟（沸），尤其高風險族群如免疫力低、慢性病者等務必留意自身健康狀況，如有相關疑似症狀如發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀，應速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療，以利衛生單位採取防治措施。

衛生局再次呼籲，進入颱風豪雨季節，積水容器易利病媒蚊孳生，清除孳生源是預防登革熱最好的方法，務必落實「巡、倒、清、刷」4招，共同守護嘉園。