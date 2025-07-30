國中姊妹遭性侵176次！蒐證衛生紙被母丟掉　母男友判13年半

▲桃園男子長年性侵同居女友的2名女兒，遭判處13年6月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名男子阿偉(化名)和單親媽交往，和單親媽及她兩個女兒同居，阿偉卻從姊姊升上國中起，利用單親媽常上班不在家，闖進姊姊房間，用棉被蓋住她上身後性侵，等妹妹升上國中，阿偉也趁她單獨在家時伸狼爪，5年間侵犯兩姊妹共176次。全案經台灣高等法院審理，法官依阿偉犯加重強制性交、強制性交等罪，合併處13年6月徒刑。可上訴。

判決指出，該名單親媽生有5個孩子，2011年間與2個最小的女兒和男友阿偉同居，因媽媽需長時間加班，姊妹倆都由在家時較長的阿偉管教，阿偉卻在兩姊妹升上國中時，陸續對兩人伸狼爪，從2016年2月起，阿偉明知道姊姊年僅13歲，卻不顧她推拒，在住處房間強行壓制性侵，直到2021年7月為止，5年間共侵犯姊姊130次。

而妹妹上國中後也慘遭侵犯，從2019年8月到2021年7月間，遭阿偉性侵46次。直到妹妹前往外縣市舅媽家留宿，舅媽察覺妹妹夏天在家不敢穿短褲，在房間還用棉被緊包身體，關心下發現兩姊妹遭到侵犯，立即報警處理。

全案審理時，阿偉否認犯行，辯稱因他管教較嚴格，會對姊妹倆體罰，造成兩人不滿，希望他和母親分手，才做出不實指控。阿偉律師則說，如果阿偉對姊妹性侵，一定不希望體液或皮屑遺留在兩人體內，但兩姊妹卻證稱阿偉從沒戴套，顯然不合理，另姊姊在2023年間，還和母親一起到阿偉住處探望，且該案也只有兩姊妹證述，缺乏其他補強證據。

不過姊姊證稱，阿偉會進入她房間鎖門，要她用棉被蓋住上半身後對她性侵，她國一下學期第1次被性侵後，就馬上跟媽媽求救，還搜證拿阿偉性侵時擦拭的衛生紙，一併交給媽媽，媽媽雖都說會和阿偉談，也會將衛生紙拿去檢驗，但媽媽和阿偉爭吵後，事情往往不了了之，媽媽後來說「沒空將衛生紙送去檢驗」，衛生紙也下落不明，之後妹妹也哭著跟她說遭性侵。

妹妹也表示被阿偉以同樣手法侵犯，並多次跟母親說被性侵一事，也將阿偉性侵後用過的衛生紙交給媽媽，但媽媽後來稱已把衛生紙丟掉。

媽媽證實姊妹倆的指控，表示姊姊提及遭性侵時露出厭惡表情，妹妹跟她講的時候也滿臉委屈，但她詢問阿偉後，阿偉都否並和她吵架，她無法確認阿偉是否有性侵，所以就沒處理，直到舅母幫兩姊妹報警後，她才和阿偉分手。2023年她主動找姊姊去探視阿偉，見姊姊猶豫，便提到阿偉曾照顧她生活，姊姊才一起去，但兩人見面氣氛尷尬，大部分是她和阿偉談話。

法官認為，兩姊妹在2016年、2017年就因為身上有明顯傷痕，被通報家暴，社工調查後發現是阿偉管教責打，若兩姊妹因不服管教而說謊，當時就會向學校師長反映遭性侵，但卻都沒有提到這件事，可見她們並沒有要誣陷阿偉的意思，另姊妹倆證述一致，處女膜也都有多處陳舊性裂傷，判定阿偉侵犯兩姊妹屬實。

法官審酌阿偉犯後毫無歉意，一再指控兩姊妹說謊，目前從事接案土木工作，月收入約3、4萬元、獨居等情，依阿偉對姊妹倆犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制性交罪、強制性交罪，共176罪，合併處13年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。