圖書館偷拍女大生裙底！科大講師被逮　辯：她很美我只拍臉



▲台中某科技大學兼任講師見女大生漂亮，竟偷拍她裙底。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中某科技大學魏姓講師曾在好萊塢工作，經常分享工作經驗，講課幽默風趣，頗受學生歡迎，然而卻爆出他在學校圖書館偷拍女學生裙底，所幸女學生及時發現沒得逞。全案經台中地院審理，法官判定魏犯無故攝錄他人性影像未遂罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，45歲魏男為台中某大學兼任講師，2023年11月8日晚間6時許，魏趁課間休息時間前往校內圖書館，見女大生小花(化名)坐在座位上滑手機，竟故意坐在她對面，先開啟手機錄影模式，再將手機伸入座位下方數次，想偷拍小花裙底內褲，幸好小花察覺並離開現場，魏男才沒有得逞。經小花報警，警方調閱監視器後，將魏男移送法辦。

不過魏男在警詢、偵查、法院訊問時皆否認犯行，辯稱他當時手機在充電，因注意到小花長得很漂亮，才從座位下方拍攝小花的臉，並沒有要拍她身體隱私部位，直到法院就現場監視器錄影畫面進行勘驗後，魏才終於承認偷拍。

台中地院審理，法官判定魏男為滿足私慾，無故偷拍小花姓影像，侵害小花隱私權，審酌魏犯後終能坦承犯行，目前待業中，因被害人無調解意願，因此雙方未能調解等情，依魏犯無故攝錄他人性影像未遂罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

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