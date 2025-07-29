日本高中妹「遭同校男友性侵20次↑」　校方認定：是校園霸凌

▲日本一名女高中生在校內遭到同校男友性侵多次，校方認定為校園霸凌。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本三重縣四日市市一名女性就讀高中三年級時，遭就讀同校的男友性侵超過20次，地點遍及戶外與校內，導致她罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。由校方設置的第三方委員會6月完成調查，並將此事件認定為校園霸凌。

根據《中京電視台》報導，當時就讀於四日市市私立「曉高校」的被害女學生與同校男同學交往，然而2022年兩人皆就讀三年級時，她遭到男友性侵超過20次，地點包含戶外與學校，導致女方身心受創，被診斷罹患創傷後壓力症候群。

校方2023年12月認定該起事件可能涉及重大校園霸凌，因此成立第三方委員會進行調查。

第三方委員會報告書6月出爐，內容指出，雖然無法確認雙方是否為合意性交，但是考量事發地點為可能有第三者出入的公共空間，使被害女學生因此經歷心理上的痛苦，委員會決定將此行為認定為校園霸凌。同時，第三方委員會也批評校方未能依據三重縣政府多次建議調查此事件，顯示校方對霸凌問題的重視不足。

三重縣私學課指出，雖然目前尚未收到縣政府的報告書，但是如果判定校方的調查不夠充分，將會根據國家指導原則重啟調查。

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