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川普對俄下最後通牒「縮短剩10天」！　不停火就祭制裁

▲美國總統川普對俄下最後通牒。（圖／路透）

▲美國總統川普對俄下最後通牒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普正式對俄羅斯發出更嚴峻的最後通牒，將先前原訂的「50天和平期限」大幅縮短至10天，要求俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）須在8月8日前與烏克蘭達成停火協議。川普強調，若俄方不予回應，美國將對俄羅斯祭出高達100%的次級關稅，並表示軍事與經濟手段都已準備就緒。

川普14日在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時首度提出此項期限，當時給予俄方50天時間以促成與烏克蘭的和平談判。但川普29日於返美途中搭乘空軍一號時明確指出，已決定將期限縮短為10天，從29日起算，代表俄方須於8月8日前促成停火。

川普日前訪問蘇格蘭，在登拜里（Turnberry）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會談期間指出，美方一度認為停火協議即將達成，卻接連發生俄軍對烏克蘭城市，包括首都基輔的飛彈攻擊，造成重大傷亡。他批評俄羅斯背棄外交進程，並表示對普丁深感失望。

《CBS新聞網》報導，川普警告，如果俄方未在限期內與烏克蘭達成協議，美國將迅速升高對俄施壓，包括可能啟動次級制裁、針對俄國能源出口、銀行系統與大型企業加重懲罰。

對於川普宣布縮短最後通牒，俄羅斯至今尚未做出正式回應。俄前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則批評川普的舉措將導致更嚴重的衝突升級，並可能使俄美陷入直接對抗。

目前，美國國安團隊與國務院正與歐洲盟國密切協調，準備在俄烏若達成協議後啟動維和與重建計畫。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）方面則重申，願對停火協議持開放態度，但前提是俄方必須尊重烏克蘭主權與安全。

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