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新竹縣校園社團創意大會師　舞台表演Ｘ擺攤市集「星光閃耀島」引爆青春能量

▲▼114年青年發展整合行銷宣傳「社團新幹線」聯合展演採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲由新竹縣政府教育局主辦的「社團新幹線」系列活動之一「榮耀線：星光閃耀島」大型社團聯合展演，近日於遠東百貨竹北店廣場熱鬧登場。最後共有6組脫穎而出的優勝社團，由新竹縣副縣長陳見賢（左3）、新竹縣教育局長楊郡慈（左2）頒獎，鼓勵新竹縣青年學子持續散發多元才華與青春能量！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／新竹報導

即使天空飄著細雨，也澆不熄青年學子的舞台熱情！由新竹縣政府教育局主辦的「社團新幹線」系列活動之一「榮耀線：星光閃耀島」大型社團聯合展演，7/20下午於遠東百貨竹北店一樓廣場熱鬧登場。活動集結來自新竹縣市18所高中職及大專校院，共46組社團參與，包括28組舞台表演與18組市集展示，吸引超過600位民眾及學生共襄盛舉，展現青年多元才華與無限創意！

多元展演登場　靜／動態社團齊發光
現場從午後就熱鬧展開，儘管驟雨不斷，但學生們依然精神奕奕、熱力四射。舞台上有熱音社、熱舞社、儀隊、調酒社、花式飲調社、動畫社等社團輪番登台，以結合音樂與視覺的形式呈現社團風采，市集區則由獨具風格的文創、漫研、魔術、模擬聯合國社等社團精心設攤，不僅呈現各社團精心策劃的成果，也展現學生對興趣的投入與職涯探索的勇氣，令人耳目一新！

縣府力挺青年　3年來補助學生逾百萬元
新竹縣副縣長陳見賢也親臨現場為參與學生加油打氣。他表示，新竹縣政府自2022年起積極投入校園社團資源，3年來累計核定補助金額逾百萬元，主要協助學生舉辦各項成果發表與參賽活動，也透過青年據點「Young Space」、「FUN舞空間」等專業場域，提供學生更多實作與交流的空間，「我們相信社團生活不只是學習的一部分，更會成為未來人生的重要養分。」

學生興趣趨勢轉變　靜態社團受矚目
新竹縣教育局長楊郡慈受訪時也指出，過去從社團趨勢可以發現，學生較多會選擇音樂、舞蹈等表演性強的社團，「但這幾年，我們觀察到學生對於社團的選擇越來越多元，像是烘焙、調酒、模擬聯合國等社團也都受到學生喜愛，靜態社團的表現和多元性越來越被看見！透過這次展演，也更能感受到學生們在多元舞台上發展出自己的想法、找到志同道合的朋友，也更敢於自我表達，藉此探索職涯與生活方向！」

楊郡慈表示，縣府自3年前設立「新竹縣政府促進青年多元展能補助」，便鼓勵學生以社團形式舉辦活動、參賽與成果發表，除了提供經費支持，更重視學生在過程中培養組織能力與自我實踐力。「現在的孩子其實都很有想法，但有些創意要實踐，真的需要『資源、經費』做後盾，才能把品質、質感做得更好！縣府的角色以及經費補助的目的，就是鼓勵學生把夢想落實，也讓更多更好的構想能夠真的被看見、被實現！」

調酒結合音樂　鍛鍊出專屬青春的自信輪廓

▲▼114年青年發展整合行銷宣傳「社團新幹線」聯合展演採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲仰德高中調酒社結合音樂與調酒動作展演，即使在戶外雨天演出，依舊展現專業實力與滿滿熱情！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

難得跨校交流的機會，也讓許多學生們收穫滿滿！來自仰德高中「調酒社」社長翁姓同學分享，她與夥伴雖然只花了2天時間，便完成本次音樂與調酒動作的演出編排，但其實整場表演的背後也蘊含了2年多以來的訓練與比賽經驗。「我們平常沒辦法在學校用真酒練習，有時會用糖漿取代，但一不小心可能就會讓調酒甜度過高，面對表演時也更具挑戰性，必須不斷調整呈現方式，才能讓觀眾看懂我們的調酒動作和節奏，同時兼具調酒的風味和品質。」

征戰過多次比賽的她笑言，這場活動由於辦在戶外加上遇到下雨，挑戰性因此拉得很高，讓她意外地緊張，「尤其酒精一碰到水就會變質，所以每一個表演步驟我們都要更加小心處理。」雖然對於表演感到美中不足，但現場幸運獲得試飲機會的民眾熱情直呼「好喝」，仍讓她覺得頗有成就感。她也期許自己未來能繼續在這條路上深耕，有朝一日也能開設屬於自己的店！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

學習不只在課堂　經費申請也是一門功課
「我們文創社曾經做過的文創藝品，包括編織繩、馬賽克肥皂或毛根等手工藝，這些材料可以製作出日常生活中常見的實用小物或裝飾擺設，既有創意也很實用。」來自湖口高中的「文創社」社長承姓同學分享自己加入社團後，才開始理解手作產品的價值與困難。「就像是，有人對於手作市集的印象就是『不便宜』，但實際做了才知道，光是材料費、手工時間、每一步驟都要反覆做很多次，才會有精細的質感。」從社員做到社長，令她印象最深刻的不只是有趣的實作，也有分工與團隊合作的收穫，「以前習慣自己一個人做事，這樣效率最快，但團隊一起做事則要讓大家願意花時間溝通，才能有一加一大於二的效果。」

▲▼114年青年發展整合行銷宣傳「社團新幹線」聯合展演採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲湖口高中文創社現場展出手作藝品，社長與社員也分享他們如何從創作到經費申請皆親力親為，在實作中學會細心與團隊合作的寶貴經驗。

擔任社長期間，她也曾帶領社員一同申請「多元展能補助」，「我們在申請經費的過程中學到很多！尤其是文書處理真的要非常細心，像是申請的數字對不上，或是印章沒蓋齊，都可能被退件。一開始我們被退了好幾次，才發現原來每個小細節都很重要，這些都是實作中才能真正學到的經驗！」

壓軸揭曉人氣票選　iPad、Switch抽出當晚最高潮！
「榮耀線：星光閃耀島」的最後高潮，就是現場學生們最期待的「人氣社團票選」結果公布與抽獎活動！此次脫穎而出的優勝社團共分為舞台演出組與市集展示組各3名，陳見賢副縣長也親自頒發超過3萬元的總獎金，既肯定學生們的努力，更鼓勵他們持續創新與突破。此外，現場更抽出總價值逾4萬元的限定好禮，包括iPad、Switch、AirPods與Marshall藍牙音響，一舉把現場氛圍推到最高潮！

▲▼114年青年發展整合行銷宣傳「社團新幹線」聯合展演採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲壓軸最大獎iPad，歷經2次抽中得主未現身後，在第3次終於抽出幸運得主！學生驚喜衝上台接受全場歡呼，掀起當晚最高潮！

幹部訓練接力登場　點亮新竹青春光芒
此次展演結束後，緊接著8月即將登場的是，新竹縣教育局主辦的「熱血線：決戰狂浪灣」跨縣市聯合幹部訓練營。楊郡慈透露，這個訓練營的目標是，透過競賽與實務訓練，建立影響力、企劃力、反思力等九大關鍵能力。「因為社團的多元性，在管理上或多或少都會有差異，但在人力與經費這些基本經營面向，還是有一些原則性。我們希望讓同學有機會從基礎開始，了解應該如何去運作一個社團。」除了基本訓練，現場也有專案老師協助學生，「讓學生們懂得如何針對自己社團的特色，進一步發揮得更好！」

透過多元的活動設計與資源整合，新竹縣政府教育局盼能持續打造一個鼓勵表達、支持夢想的青年舞台。從星光閃耀的夏夜展演，到即將啟航的幹部訓練，縣府期待每一次的活動都能啟發這些年輕人的潛能、創造交流的橋樑，更要讓外界看見這片土地上閃閃發光的青春能量。

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