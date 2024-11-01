新竹縣數位創新青年培育就業計畫　結合在地企業創造求才就業雙贏

▲新竹縣政府教育局舉辦「數位創新青年培育就業計畫」，協助企業尋找人才，也讓年輕學子畢業即就業。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／新竹報導

新竹為科技之都，而全國第二年輕的新竹縣有著許多青年人才及知名企業，新竹縣政府教育局自前年開始積極舉辦「數位創新青年培育就業計畫」，廣邀大專院校和大新竹在地企業總動員，共同打造青年就業實習平台，希望幫助更多年輕學子實現「畢業即就業」的心願。活動透過數位創新培育課程、企業媒合與實習關懷等歷程廣受業界好評，期間有超過500人次的青年朋友參與，實習同學也展現出超乎預期職場能力，不僅績效卓越，更順利錄取人人欣羨的科技業正職，激勵更多人加入平台搶先布局就業大未來！

數位創青計畫進階版！桃竹苗青年攜手企業共創未來

▲8位績優實習生接受縣府表揚。

今年培育計畫邁向第二年，除招攬更多企業加入開設多元職缺，對象也擴大到桃竹苗的大專院校學生或設籍於竹縣的青年學子，開設數位跨域課程及企業媒合，一共展開為期45天的暑期實習，並於10/28邀集實際完成實習的37名實習生，一起參與成果發表會。這些莘莘學子於活動現場發表自己的實習歷程，有人實際站上第一線展開職場體驗，也有些同學參與阿米巴模式的跨部門專案，甚至有人發揮自身專長為公司提出嶄新解方，經過一整天精彩的報告，最後由專業評審團遴選出8位「績優實習生」接受縣府的表揚，超乎預期的精采表現令評審團格外驚豔。

▲清華大學人文社會學院應屆畢業生楊紫煊透過此次計畫發揮專長，順利取得科技業正職機會。

來自清華大學人文社會學院的應屆畢業生楊紫煊分享此次透過新竹縣政府「數位創新青年培育計畫」進入中強光電，期間不僅運用高話題度的MBTI十六型人格拍攝充滿活力的短影音，也在公司主管協助下，結合自身簡報專長，成功針對公司內部需求完成了新進員工所需的線上課程，更因此順利取得正職工作機會。楊紫煊認為，由政府主導的實習計畫具備良好的把關機制，讓學生得以接觸更多優質的企業資源，也能有效幫助學生減少實習風險，為社會新鮮人提供安全且品質佳的就業環境，相當鼓勵大家善用這個優質的平台。

▲邁特電子副總經理戴憶帆認為台灣年輕人才稀缺性高，吸引他們就業反而是企業的挑戰。

邁特電子副總經理戴憶帆說明，今年第二次參與活動，並從30位候選人中篩選出最後4人，他強調「不只企業選學生，學生也在選企業」，彼此頻率是否相合也很重要。今年邁特電子採專案實習模式，從全面學習到線性操作，為企業帶來新鮮視角與實質效益。戴憶帆指出，年輕人對未來的創新想像不僅有助於公司在客戶選擇、產品發展等決策上注入活力，更帶來熟悉新工具的優勢，如Canva等，使呈現方式更靈活。

隨著高齡化時代，戴憶帆也特別提到，台灣年輕人才稀缺性高，在多元選擇下該如何吸引他們加入企業反而是企業的挑戰，透過新竹縣政府這項計畫縮短學校與企業間的鴻溝，使企業更了解學校培養出哪些年輕人才，同時提前與他們建立聯繫，確保盡可能爭取到合適的優秀人才。

▲▼實習成果發表會現場，學生以簡報分享實習經驗與心得，內容精彩。

打造在地就業大平台！新竹縣政府與企業共榮、與青年共好

今年縣府透過跨領域設計及數位創新等課程，希望培植青年學子數位轉型能量，並串連臺、清、交等桃竹苗大專院校優秀人才，最終成功媒合37名優秀青年進入包含，緯創資通、智邦科技、義隆電子、邁特電子、中強光電、欣銓科技、倍智醫電與大潤發等8家企業展開實習，為業主公司帶來各種不同專業領域的同學，並透過團體的方式專案式學習，搭配各公司資深輔導人的導師機制，讓學生有更多施展的彈性與空間。

▲新竹縣政府教育局長楊郡慈表示活動促進學生及企業雙向交流獲得好評。

新竹縣政府教育局長楊郡慈認為，此次計畫的短期實習機會展示了大新竹年輕學子在創造力與合作力方面的卓越表現，並獲得企業界的高度肯定。計畫兩年間已有超過千名學生參與，幫助他們及早了解職場需求，也透過雙向交流讓企業更深入認識年輕人於數位領域的專長。縣政府也持續提供輔導支持，透過訪談和相關課程強化學生職場準備，而在成果發表會上經由專業評審評估學生實習過程中的學習成果及企業回饋，最後遴選出八位優秀學子成為校園標竿，鼓勵更多學生努力追求職場發展。

縣府誓言打造科技首都 幸福竹縣！讓優秀人才根留新竹

▲新竹縣副縣長陳見賢表示活動將持續舉辦，而且會一年比一年辦得更好，邀請各界共襄盛舉幫助國家栽培人才。

在數位轉型及AI人工智慧科技的趨勢下，企業對數位創新人才的需求相當大，新竹縣副縣長陳見賢出席成果發表會時表示：現在不談AI就跟不上時代，勉勵同學「持續努力學習，只要自己夠強就沒人敢瞧不起你」！為協助青年朋友成為企業所需人才，新竹縣教育局已連續兩年辦理此培育計畫，不僅展現新竹學子的年輕活力也看見專職青年的辛苦投入，除感謝在地企業與 11 所大學的鼎力相助，明年也將持續辦理，縣府有信心會辦得一年比一年更好。

陳見賢希望透過活動可以盡早讓青年在就學當中就可以開始學習，進而達到「畢業即就業」，這個活動不只是替企業尋找人才也是為國家栽培人才，讓好人才可以為企業所用，希望校園社團及企業可以持續共襄盛舉，與企業夥伴共同提升新竹研發基地搖籃能量，讓數位創新人才根留新竹，在這個科技城市安心成家、立業。

更多資訊另可至新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站查詢詳情，或隨時關注新竹縣政府教育局青年事務科官方粉專。