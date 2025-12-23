陸公佈2024年審計報告　地方整改超1兆元...3420餘人遭處理處分

▲大陸國務院審計署。（圖／翻攝界面新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大常委會第十九次會議昨（22）日下午聽取國務院相關報告，針對2024年度中央預算執行及其他財政收支審計查出問題，截至2025年9月底，各地與相關部門已完成或制定整改方案的比例接近全面，累計整改問題金額達1.04兆元（人民幣，下同），並對3420餘名相關責任人作出處理處分，顯示出大陸中央對財政資金使用與監管問題加強問責與制度修補。

《界面新聞》報導，12月22日下午，十四屆全國人大常委會第十九次會議聽取國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告。

報告顯示，在要求「立行立改」的2186項問題中，已有98%完成整改；需分階段或持續整改的1299項與753項問題，均已制定時間表與路線圖。各地、各部門及相關單位共制定與完善制度1090多項，並就違規問題進行問責處理。

針對多徵、提前徵收稅費等情形，報告指出，28個省市稅務部門已將多徵收或提前徵收的稅費及滯納金331.89億元，透過退抵稅費、輔導企業更正申報等方式完成整改；14個省市地方政府已就多收取的土地出讓收入等558.08億元，辦理退費或制定退還計畫。

在地方專項債券管理方面，報告提到，9個省份已整改涉及資金647.5億元。其中，針對違規舉借問題，5個地區已收回專項債券資金7.53億元；針對虛報支出完成情況，財政部已建立地方專項債券監測系統不相容職責分離機制，將填報、審核與複核職責分開，7個省份也透過帳號權限管理、據實錄入支付憑證與強化資料審核等方式完成整改。

報告同時追蹤「兩重」建設與「兩新」工作重大項目審計查出問題的整改進度，涉及資金103.35億元，並完善相關制度25項。相關地方已收回被套取或虛列支出的部分資金，並對涉嫌騙取補貼的家電銷售企業取消參補資格，並出台防範措施。

在教育與養老等民生領域，報告指出，多項2024年度審計查出問題已完成整改。教育方面，123個縣1668所學校存在安全隱患的教學樓或學生宿舍，已安排新建或改建；多地也補齊基本辦學條件，並歸還、支付拖欠補助資金13.74億元。養老方面，人力資源社會保障部推進企業職工基本養老保險全國統籌，並將30.27萬名困難群體納入保障範圍，相關省份也已歸還被挪用基金130.83億元。

此外，報告還跟進國有資產審計整改情況。企業國有資產方面，已整改涉及資金896.52億元，並對559人作出處理；金融企業國有資產方面，整改資金達4261.81億元，處理243人。針對新型與隱性腐敗問題，相關監管部門已將「影子股東」、政商「旋轉門」及權力尋租行為納入年度監督重點，持續強化廉政風險防控。