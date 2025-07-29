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公共工程金質獎報名8月1日起開跑　得獎享保證金減收50％優惠

▲▼宜蘭地區水資源回收中心」榮獲首屆公共設施維護管理獎佳作殊榮。（圖／宜縣府提供，下同）

▲第25屆公共工程金質獎報名8月1日開跑。圖為曾獲獎的宜蘭地區水資源回收中心。（圖／宜縣府提供）

記者陳家祥／台北報導

工程界最高榮譽、第25屆公共工程金質獎將，自8月1日至29日受理推薦報名。公共工程委員會表示，歡迎各界踴躍推薦優良工程團隊及優秀工程人員參加。獲頒「公共工程金質獎」的廠商，在獎勵期限內參與新招標的政府採購標案，享有押標金、履約保證金及保固保證金最高減收50%的優惠措施。 

工程會主委陳金德表示，全國在建公共工程一年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，均係經三級品管作業嚴格把關，層層篩選之施工品質優良案件。因應全球氣候變遷及邁向我國2050淨零排放目標，金質獎評審標準除施工品質優良外，亦重視自然生態涵養與保育，確保積極建設同時，亦兼顧環境及自然生態的保護，與大自然永續共榮，為民眾創造美好生活。

工程會說明，本屆金質獎評審內容持續精進，為確保金質獎得獎案件施工品質優良、強化評審作業之嚴謹度，並利於評審委員評估參選工程之減碳及綠化成效，修正金質獎「具體減碳成效」及「具體綠化成效」評審標準，要求參選工程提供減碳及綠化之量化數據資料作為評審依據。除了工程案件之獎項外，尚有個人獎項包括個人貢獻獎及工班職人獎。

工程會指出，依「押標金、保證金暨其他擔保作業辦法」第33條之5、「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定，獲頒「公共工程金質獎」的廠商，於獎勵期限內參與新招標的政府採購標案，享有押標金、履約保證金及保固保證金最高減收50%的優惠措施，降低優良廠商的資金負擔。

工程會再次邀請各位公共工程夥伴一起角逐工程界最高榮譽，「公共工程金質獎」獎項、分類、報名資格及獎勵等相關規定，可至工程會全球資訊網站「工程管理」項下「公共工程金質獎」網頁查詢。

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