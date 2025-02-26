▲工程會抽查吊索型橋梁維管情形，全國35座橋梁需儘速派修改善。（圖／工程會提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院公共工程委員會主動針對全國約300座吊索型橋梁維護管理辦理抽查，截至113年底，尚有35座U4（數字越大越需立即改善）待修橋梁需改善，工程會已要求權責機關儘速妥處，以保障國人通行安全。

工程會於去（113）年2月研提「吊索型橋梁設計、施工及維護階段應注意事項」，並主動抽查全國約300座吊索型橋梁維護管理情形。尤其，考量強風對於吊索穩定影響甚巨，且各機關多採委託專業服務辦理橋梁檢測，工程會已提出制度面與執行面之精進建議。

工程會指出，盤點後尚餘35座U4待維修橋梁，包括中央部會管理3座、地方政府管理32座，工程會將持續追蹤權責機關儘速妥善處置。

工程會表示，橋梁為直接影響民眾通行安全之公共設施，應由橋梁管理機關及其上級管理機關依權責辦理養護、督導及考核等工作。而根據交通部運研所橋梁系統，橋梁檢測結果分為「U1」到「U4」四個等級，其中民眾最擔憂的「U4」等級是指需要馬上派修，「U3」則代表一年內要派修。

除特殊性橋梁外，依工程會統計，截至113年底，全國99.14%的橋梁均已完成2年一次的定期檢測，餘0.86%的尚未完成檢測者，工程會已提醒權責機關儘速完成。

另外，針對施工中橋梁工程之安全性，為避免施工中的落梁事故，工程會前已提出「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」，並納入工程施工查核重點檢核事項。統計113年度工程施工查核情形，全國在建橋梁工程198件，共計查核82次，查核比率約佔41%，工程會將持續定期辦理工程施工查核，同步確保工程主辦機關落實施工安全。