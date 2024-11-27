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曝「廠商代理人」竟成工程會申訴委員　黃揚明揭問題：恐成門神

▲▼工程會審議委員，律師王敬堯、孔繁琦皆在名單。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲工程會申訴審議委員，律師王敬堯、孔繁琦皆在名單中。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

公共工程委員會10月新聘申訴審議委員，其中一位重量級律師孔繁琦，引發議論。對此，媒體人黃揚明今（27日）質疑，廠商代理人成申訴審議委員？孔繁琦是專接公共工程申訴案件代理業務的知名律師，近3年為多家大型廠商承接超過30件案子，他的爆料人指出，工程會首次遴聘曾代理廠商申訴案件的代理人擔任審議委員，擔心未來將成為門神。他強調，在野黨立委可得好好把關，別讓委員會又淪為酬庸工具。

黃揚明表示，公共工程委員會雖然多半被認為是「冷衙門」，但其實對我國公共工程採購而言，該機關扮演非常重要角色。

黃揚明表示，今天要講的是工程會依《政府採購法》設立「採購申訴審議委員會」，該委員會負責中央政府公共工程的承包廠商申訴處理、履約爭議調解等事項。基本上就是當公共工程履約廠商對合約履行、費用等有疑義時，可向工程會提出申訴，再由該委員會進行審核。

黃揚明提到，民眾黨立委黃國昌5月初曾在交通委員會質詢指出，承展法律事務所王敬堯律師，過去曾用浮報工時詐領國防部法律意見費用，更在國防部辦理複驗前，向承辦人囂張嗆聲，卻被工程會聘任為採購申訴審議委員會委員。當時前工程會主委吳澤成答詢時表示「無法接受」。

黃揚明說，國民黨立委游顥也在5月下旬現任主委陳金德上任後表示，已先暫停王敬堯律師之採購申訴審議委員會任務。

黃揚明再說，不過，根據目前工程會官網所列的審議委員名單，王敬堯律師仍名列其中。另外，陳金德上任後，於10月份新聘了幾位新任申訴審議委員，其中一位重量級律師孔繁琦，引發工程界議論。

黃揚明透露，因為孔繁琦律師是專接公共工程申訴案件代理業務的知名律師，近3年曾為多家大型廠商承接超過30件公共工程申訴案，光是今年就有10件以上。爆料人指出，這是工程會首次遴聘曾代理廠商申訴案件的代理人擔任審議委員，擔心未來他會成為廠商門神。

黃揚明指出，雖然「採購申訴審議委員會組織準則」第13條列出審議委員應迴避要件，一、該事件涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親或同財共居親屬之利益者。二、曾為該採購之承辦或監辦人員。三、曾參與該事件之異議處理者。四、本人或其配偶與機關、廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係者。五、有其他情形足認其有不能公正執行職務之虞者。

黃揚明再指，但爆料人稱，若申訴案件由其他與孔繁琦律師交好的律師掛名代理，就可能難以查證是否有利益衝突之虞。

除此之外，黃揚明提到，依規定，申訴委員為無給職，但爆料人稱，審議委員處理調解案件，撰寫結案報告可依廠商請求金額不同，領取每案最高3萬元、最低5千元的結案費用，而結案報告應書寫「調解理由」，卻有另一名新聘委員近日要求結案報告根本不須寫調解理由，恐讓結案費用濫發。

依照「採購申訴審議委員會組織準則」第11條規定「主管機關及直轄市、縣（市）政府得視業務需要，遴聘學者、專家為申訴會諮詢委員，聘期一年，連聘得連任。」諮詢委員與申訴審議委員同樣是無給職，僅可依規定支給兼職酬勞（結案費用、車馬費、出席費等）。

黃揚明強調，但爆料人稱，過去工程會雖曾聘請諮詢委員，但幾乎都無實質參與案件審查功能，純屬掛名。但陳金德上任後，新聘任多位諮詢委員（其中有去年曾參與賴清德宜蘭縣競選團隊中成員），卻可直接與審議委員一同參與審查申訴案件，並領取結案報告費，恐成酬庸親信的方式。

最後，黃揚明提醒，28日立法院交通委員會將審查工程會明年度預算，在野黨立委可得好好把關，別讓公共工程申訴審議委員會，又淪為酬庸工具。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

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