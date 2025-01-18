業務費遭凍50%、1.3億　工程會：將拖累公共建設

▲立法院近日討論114年度中央政府總預算案，17日時表決通過通案大砍939億7500萬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院近日討論114年度中央政府總預算案，行政院公共工程委員會114年度業務費預算遭在野黨凍結50%，因凍結數目龐大，且不確定能否如期解凍，工程會預估將造成全國各地重大公共工程無法順利推動、廠商及機關因申訴調解能量不足權益受損等諸多影響，並間接造成工程相關產業經濟之損失。

工程會遭凍業務費預算計1億375萬6千元。工程會指出，由於本會負責全國公共工程計畫與基本設計審議，業務費減半後，將導致重大工程，如捷運、鐵路立體化、污水系統等無法順利推動，也造成流標專案檢討會議之正常召開，影響所及，大型公共建設無法發包執行，地方基礎建設無法完善，嚴重影響提升人民生活的公共設施進程。

此外，工程會表示，未來全國各採購標案如生爭議，因預算凍結一半，致無法支應申訴、調解及行政諮詢所需費用，政府採購爭議案件審議量能、品質及採購效益銳減，對參與政府採購廠商權益將有重大影響，間接導致與政府往來各種廠商的經濟損失。

另外，作為技師法主管機關，在缺乏足夠經費運作下，也會影響技師及顧問公司證照業務推動，對全國約3萬名技師及1千多家顧問公司權益產生影響。而為協助優良公共工程廠商赴海外進行拓點，相關海外發展業務費減半後，也會間接影響公建周邊產業之發展。

此外，受影響的，還包括國家公共工程金質獎之正常推動，並嚴重打擊各優良機關及廠商，或工程職人的士氣。其他如節能減碳、電子採購網認證等標案已預期無法決標，將影響工程節能減碳推動，及採購網之資訊安全。