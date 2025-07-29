狄志為爆深夜痛哭！悲認成為犧牲品： 20年生活回憶全沒了

▲狄志為的粉絲專頁遭停權。（圖／翻攝狄志為臉書）

圖文／CTWANT

資深名嘴狄志為常在社群分享生活，27日他表示，他在深夜崩潰痛哭，因為發現臉書被停權，對他來說如晴天霹靂，因為20年生活回憶全沒了，還吵醒睡在身旁的兒子。網友表示，「希望志為哥早日將帳號救回。」

狄志為在臉書發文，原諒他最近的脆弱，也不怕大家笑，因為忍不住崩潰兩次，「周六傍晚，我收到 Instagram 的通知，說我的帳號信箱被更改，問是不是我操作的，在確認完是Meta無誤後，立刻嘗試登入，卻發現密碼也被改了，雙重認證完全沒有發揮作用。」

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狄志為指出，「我一直以為有雙重驗證就很安全，沒想到在幾分鐘之內，我的帳號就被盜走。更糟糕的是，我的 IG 和 Facebook 個人帳號是連動的，沒多久我的私人 FB 帳號也被停權。因為個人帳號被停權，我現在完全無法進入我辛苦經營多年的粉絲專頁。」

狄志為說，「粉專對我來說不只是工作，它是我一點一滴投入心力、用心經營的地方。觀察我周遭的人事物，跟各位共享一些心情點滴與正能量，但現在我只能靠管理員或小編幫我發文，偶爾回訊息，心裡真的很慌。」

狄志為表示，整個週末他都沒心做其他事，周六晚上搞到凌晨一點想補救，「好不容易睡著，清晨五點多起來上廁所，發現 FB 被停權，那一刻我真的如遭晴天霹靂。」

狄志為說，「那種無力感、焦慮感和失落感，一瞬間把我壓垮。我忍不住在清晨痛哭，因為我知道自己辛苦經營的一切，可能就這樣不見，崩潰的過程，還吵醒睡在我身旁的磊。」

狄志為指出，「週日花了一整天四處奔波，只希望能把帳號救回來，甚至懷疑電腦中毒，好朋友建議我乾脆重灌兩台筆電。結果官方的救援和申訴機制就像一扇緊閉的門，無論怎麼嘗試都進不去。」

狄志為直言，「我個人的 FB 裡有二十年的生活照片、日記和紀錄，那是我人生的一部分。現在我卻連登錄的權限都沒有，更別說管理我的粉專。想到這裡，我就覺得心被掏空。最諷刺的是，滿滿的詐騙帳號和釣魚網站猖獗至今卻都好好的，但我們這些努力經營、真心分享的人卻成了犧牲品。」

狄志為說，「我知道有很多人跟我一樣，IG 被盜之後，帳號就被莫名其妙停權。很多案例甚至顯示 Meta 的AI管理機制有Bug ，但使用者在這個過程中，焦慮和無助卻沒有人看見。官方的保護機制和雙重認證看起來形同虛設，連寄信給 Meta 官方信箱都不知道有沒有用。」

狄志為指出，「我真的曾想過放棄，但想到那些二十年的回憶、生活的記錄、以及陪伴我成長的每一篇文章，真的好不甘心。說真的，我也只能安慰自己，至少粉專還在，跟那些粉專被盜、整個消失的人比起來，我好像已經算是幸運的了。但只要私人管理帳號一天沒有回來，我就還是戰戰兢兢，心裡充滿恐懼。」

狄志為說，「我知道有過一樣經歷的人一定懂——那種焦慮、失落、憤怒和無力感，讓人徹夜難眠。也許我還需要很長時間去努力，但我真心希望我的事能提醒更多人提高警覺，也希望 Meta 能夠正視這個問題，讓我們重新找回對這個平台的信任。」

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