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新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標！醫示警：恐急性肝衰竭

北市衛生局執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，檢驗結果3件花生製品不符規定。（圖／臺北市政府衛生局提供）

▲知名新竹福源花生醬，被驗出「黃麴毒素超標」。（圖／臺北市政府衛生局提供）

圖文／CTWANT

臺北市政府衛生局為維護消費者食品衛生安全及了解市售食品真菌汙染問題，近日派員至傳統市場、超市賣場及餐飲店等處稽查，執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品不符規定，不合格率10％。其中新竹知名伴手禮「福源顆粒花生醬」被驗出黃麴毒素超標。

腎臟科醫師江守山過去接受《三立新聞網》採訪時曾表示，黃麴毒素是生物可以合成的最毒物質，可能導致急性肝衰竭，讓人快速喪命。此外，黃麴毒素也是一級致癌物，毒素會累積在肝臟內，進而引發肝癌。

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北市衛生局今表示，此計畫依據食品衛生管理法訂定之「食品中污染物質及毒素衛生標準」訂限量標準之真菌毒素之食品品項，抽驗花生製品、雜糧類、香辛料和果乾類等容易受黴菌污染的食品共計30件，包含20件花生製品（花生糖、花生仁、花生粉、花生醬等）、6件雜糧類（蓮子、薏仁、藜麥等）、2件果乾類、2件辛香料，檢驗產品中黃麴毒素（B1、B2、G1及G2）。

檢驗結果顯示，本次共有3件花生製品不符規定，分別是「日晟雜糧行」販售的花生粉，檢出黃麴毒素B1達4.6μg／kg（標準2μg／kg）、總黃麴毒素B1＋B2＋G1＋G2達5.6μg／kg（標準4μg／kg），來源廠商為新北市士平企業有限公司；豐盛潤餅販售的「一級花生粉」，檢出黃麴毒素B1達11.8μg／kg、總黃麴毒素B1＋B2＋G1＋G2達13.7μg／kg，來源廠商為新北市元發商行（南北雜糧）；家樂福台北濟南分公司（家福股份有限公司）販售的「新竹福源顆粒花生醬」，檢出黃麴毒素B1達4.3μg／kg、總黃麴毒素B1＋B2＋G1＋G2達5.0μg／kg，來源廠商為新竹市福源食品有限公司。

北市衛生局執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，檢驗結果3件花生製品不符規定。（圖／臺北市政府衛生局提供）

▲▼北市衛生局執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，檢驗結果3件花生製品不符規定，包含新竹福源花生醬。（圖／臺北市政府衛生局提供）

北市衛生局執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，檢驗結果3件花生製品不符規定。（圖／臺北市政府衛生局提供）

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