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出差日本5天！尪自爆「屁股破皮了」　過來人曝經歷：真的超痛

一名人妻表示，丈夫去日本出差時向她親吐，自己的屁股破皮。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）

▲人夫日本出差，因每天長時間待在戶外，汗水不斷分泌又濕又熱，屁股就這樣摩擦到破皮。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，她的丈夫去日本出差時，向她親吐自己的「屁股破皮」，對方並稱這是因皮膚不斷分泌汗水，而他又長時間在戶外行走才導致的結果。對此，不少網友建議，大家出門時可塗抹藥膏、爽身粉，或穿著特定服飾，幫助預防類似情況發生。

原PO在Dcard以「老公出差5天，回家屁股破皮」為題發文，表示她的丈夫最近去日本出差5天，沒想到對方回台灣的前一天在通話中向她坦言「屁股破皮」，並解釋最近日本天氣炎熱，他每天待在戶外至少6至8小時，皮膚每天都是被汗浸濕的狀況，「屁股被汗一直泡著，還要在戶外走路，就破皮了。」

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貼文引發網友熱議，不少過來人表示「真的會破皮，以前太熱又流汗時，兩片屁股肉摩擦就破皮了」、「真的會破皮！尤其是沒擦乾淨又流汗的情況下」、「真的超痛，我在泰國工作過，大概一個禮拜就真的磨破皮了」、「超熱真的會破皮，尤其流汗又久坐，破掉腫起來還會一直流組織液，痛爆」。

有人針對類似情況建議「早上出門前可以抹凡士林或曼秀雷頓在屁股之間」、「如果要外出大量走動，要穿運動緊身褲，跨下和屁股要先抹跨下痛的藥膏先做預防，當兵時有聽說過有人會穿絲襪」、「可以買濕疹藥膏擦一下」、「嬰兒爽身粉很好用」。

也有不少人歪樓直呼「菊花破皮？和紅姐討論一下遇到太大的怎麼潤滑比較好」、「（丈夫）告訴妳時，有略帶嬌羞、回憶的表情嗎」、「來都來了」。

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