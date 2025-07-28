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佛心便當！排骨飯+3配菜「只要50元」　在地人認證：20年沒漲

原PO分享一家超便宜的小吃店。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原PO分享一家超便宜的小吃店。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

基隆市安樂區一家「天下魯肉飯」小吃店，店內的排骨便當只要50元，不僅包含3樣配菜，還附上一顆滷蛋，超親民價格也在網路上引起熱議。

近日有民眾在臉書社團「基隆人日常」發文分享，表示「第一次來吃最便宜排骨便當」，原PO本來想主動告知不用加滷蛋，沒想到老闆竟然回應「滷蛋原本就有」，讓原PO忍不住驚呼「現在物價感覺是全台最便宜」。

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排骨便當和控肉飯只要50元。（圖／翻攝自臉書社團「基隆人日常」）

▲基隆超佛心便當店，就連在地人也大讚。（圖／翻攝自臉書社團「基隆人日常」）

PO指出從排隊到加菜，前後花了約30分鐘拿到。而從原PO貼出的菜單來看，店內不僅有50元的排骨便當和控肉飯，就連滷肉飯也只要10元。

▲▼ 。（圖／）

▲網友分享便當內容照片，只要50元驚呼超便宜。（圖／翻攝自「基隆人日常」臉書）

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示「什麼？我快20年沒去了，到現在一樣價錢？真的假的啦」、「好吃又便宜」、「真的很佛心！排骨也入味又香，軟嫩好下飯」、「我回家鄉也會吃，真的超好吃又便宜」、「老闆、闆娘佛心來著」、「全基隆最佛的」。

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