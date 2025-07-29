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痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免遭完封，民進黨內檢討身浪不斷，黨秘書長林右昌也在28日請辭秘書長。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（29日）指出沈伯洋對大罷免帶來的影響，更痛批沈伯洋是民進黨之恥，總統賴清德如果不提名沈伯洋出任不分區立委，會有今天的大罷免大失敗？賴清德會陷入這場政治風暴？他喊話，沈伯洋如果是條漢子，早該第一時間請辭，戀棧只會繼續羞辱賴清德的智慧，繼續拖垮民進黨，對台灣也沒有任何一點好處。

游盈隆表示，昨晚，友人傳來一則沈伯洋受訪的新聞短片，自己看了之後，百感交集。這次大罷免一敗塗地，搞的社會天翻地覆，主戰犯之一不就是民進黨不分區立委沈伯洋嗎?大罷免大槓龜後，沒有閉門思過，還繼續出來大放厥詞，一點點責任感都沒有。

游盈隆指出，沈伯洋昨天被媒體問到有關「反共護台不能正當化大罷免手段之不當」時，滿臉不悅，直接點名他，說他講的是一種話術，「目的是要停止國安討論，這侮辱了罷團的主張」，坦白講，自己覺得沈伯洋根本不知所云，胡亂塘塞一些話，應付應付媒體。

游盈隆說，自己對沈伯洋沒有成見。對沈伯洋印象比較深刻是始於去年12月3日南韓尹錫悅事件。尹錫悅總統當晚發表全國緊急戒嚴令，引爆軒然大波；民進黨立院黨團當天午夜在Threads發出一則短文作正面呼應，隨即又刪除，但消息在很短時間內已傳遍媒體圈，引起極大爭議。

游盈隆指出，這篇被刪掉的短文內容顯示「民進黨立院黨團對南韓總統尹錫悅面對的執政困境感同身受，南韓遭受北韓威脅，台灣則受中國威脅，而兩國在野黨被明指或影射受敵國操控」。有跡象顯示，這件事和沈伯洋有關。

接著，游盈隆說，沈伯洋後來介入大罷免很深，是大罷免的重要推手。沈伯洋曾公開闡述大罷免的必要性，寄望「大罷免的推動，將可以迫使國民黨倒閣並讓總統提前解散國會重選，以根本解決朝小野大問題」，完全是異想天開，結果當然沒有照沈伯洋所想的劇本發生。

游盈隆再說，除此之外，自大罷免過程中，沈伯洋大談中共對台滲透顛覆、國安危機深重，大罷免沒過台灣未來岌岌可危等亡國感言論。中共長期對台滲透顛覆，危害台灣國家安全，呼籲台灣人提高警覺，並沒問題。問題在沈伯洋所展現的態度，彷彿可以拿著反共護台的尚方寶劍，隨意亂砍與自己意見不同的嫌疑人或在野黨，結果當然不為台灣社會所接受，因為民主價值才是台灣社會的較高共識。

游盈隆提到，且舉台灣民意基金會七月全國性民調的一個重要發現為例。當問到「有人說:大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰，請問您有沒有同感?」結果發現，在台灣認同者中，43.8%有同感，48.9%沒有同感，7.6%沒意見、不知道。也就是說，即便是在廣大台灣認同者間，不認為大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰的人仍占多數。大罷免大失敗原因很多，即使祭出亡國感也無法感動絕大多數台灣人，這是其中另一個重要原因。

游盈隆直言，沈伯洋在民進黨內崛起，至今是一個謎。賴清德總統曲意呵護，原因到底是甚麼?令人費解。從某個角度看，賴清德如果不提名沈伯洋出任民進黨不分區立委，會有今天的大罷免大失敗嗎?賴清德總統兼黨主席會陷入這場可能空前絕後的政治風暴嗎?

最後，游盈隆強調，沈伯洋如果是條漢子，是個有責任感和羞恥心的人，早就該在726大罷免大失敗第一時間請辭不分區立委。戀棧只會繼續羞辱賴清德的智慧，繼續拖垮民進黨，對台灣也沒有任何一點好處。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

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