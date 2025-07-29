外媒爆中國抗議施壓！　川普政府拒絕賴清德過境紐約

▲知情人士指出，賴清德過境紐約的行程遭川普政府拒絕。（組圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

針對總統賴清德原訂8月出訪中南美洲並過境美國一事，雖然總統府已表示「近期暫無海外訪問安排」，但據外媒引述3名知情人士透露，該行程實際上是因為川普政府拒絕過境安排、尤其是紐約停留而遭延後。此時美國與中國正在進行新一輪貿易會談，北京當局向華府施壓抗議，川普政府因此做出決定。

《金融時報》、路透社報導，總統賴清德原訂行程包括前往巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯等邦交國，並於途中在紐約與達拉斯短暫停留。據知情人士指出，賴清德原規劃在紐約會晤保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation），但在美方否決停留紐約的申請後，賴才決定延後整體行程。目前尚不清楚美國僅反對紐約停留，或是全面反對他過境美國。

一位知情人士強調，「這不是取消，而是延後」，賴清德仍有意於今年稍晚再度規劃此訪，到時可能會保留德州與另一處美國本土城市作為過境地點。

消息指出，延後行程也與台灣南部近期受颱風侵襲有關，政府須優先應對災後復原工作。此外，美中正在就雙方關稅展開談判，賴政府不希望在這個敏感時機增加美方壓力。

總統府發言人郭雅慧稍早回應表示，一旦總統出訪行程確定，將適時對外說明。她並指出，考量南部災後復原、美台關稅互惠與區域情勢發展，賴總統目前沒有海外訪問的規劃。

此一延後決定也引發部分華府挺台人士的憂慮，認為川普此舉可能顯示其對中國採取較為溫和立場，特別是在他積極推動與中國國家主席習近平舉行峰會之際。