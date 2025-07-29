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國民黨主席確定延選！因應823罷免案擬9月登記　11月全代會交接

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

24席藍委在7月26日全台大罷免首波全挺過。據本報6月25日報導，《幕後／強碰立委補選！黨主席「延選」機率增　就在盧秀燕一念間》中提到，就情勢而言，「延選」的可能性很高，而國民黨明（30日）中常會將通過黨主席選舉辦法與選舉時程表，因應續戰8月23日第二梯次大罷免藍委投票，相較4年前選舉期程，延後2至3週，黨主席選舉確定延選，目前規劃10月18日投票，11月初舉辦全代會正式交接，接下來就看黨內期待的台中市長盧秀燕如何表態。

▲國民黨明天中常會將通過新一屆黨主席選舉辦法與選舉時程表。（圖／讀者提供）

▲國民黨明天中常會將通過新一屆黨主席選舉辦法與選舉時程表。（圖／讀者提供）

首波大罷免726全數不通過，國民黨驚險守成，下一役即將面臨黨主席改選。據悉，為了兌現現任黨主席朱立倫依規章辦理的承諾，黨中央將在周三 （30日）將黨主席改選時程及作業辦法送中常會通過，並於周四（31日）公告，預估823第二波藍委罷免案投票結束後，進行領表及登記的作業，目前規劃10月18日投票，11月初舉辦全代會正式交接。而朱立倫的基調不變，仍是以順利交棒為主。

據透露，在罷免期間，盧秀燕四處奔走輔選時，各地方不斷有勸進聲浪，但盧秀燕依舊是沒有任何表態，甚至沒有任何態度，讓不少黨內人士都感到不解甚至漸漸不耐。不過，藍營人士指出，盧秀燕由於8月23日的罷免案中，台中還有3席立委需要保住，包含顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣，因此盧秀燕不敢大意，在8月23日前同樣不會針對主席選舉有任何表態。

黨務人士強調，相較黨主席選舉，全黨備戰8月23日第二梯大罷免藍委投票更為重要，也正是要確保反惡罷戰果維持，若同時檔時間要辦兩場選舉，勢必不利於全力備戰反罷免，所以才將整體黨主席選舉時程與交接時程後推。

▲盧秀燕。（圖／台中市府提供）

▲黨內都在等盧秀燕何時正式表態。（圖／台中市府提供）

黨務人士更提到，兼民進黨主席的總統賴清德在7月26日首梯大罷免遭完封後傳出出訪生變，要全力宣傳8月23日第二梯次大罷免藍委投票，因此國民黨此刻反惡罷作戰更得加以團結。

目前國民黨中央正在研擬相關辦法，公告與登記日期等細節還造最後確認之中。

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