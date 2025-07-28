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台美官員不安　彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

▲▼川普、賴清德。（組圖／路透社）

▲川普、賴清德。（組圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

外媒報導，川普政府正在評估是否准許台灣總統賴清德於下週在美國停留，此事牽動中美關係並可能影響川普與中國國家主席習近平的潛在會談。對此，總統府則表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴清德總統近期暫無海外訪問之安排。

據《彭博》報導，賴清德原定8月4日在紐約停留，並於10天後前往達拉斯，作為拜訪台灣外交盟友巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯的行程一部分。對此，知情人士透露，美方尚未允許，讓台灣官員對於行程安排陷入不確定性。

知情人士表示，對於是否允許賴清德的行程的猶豫，讓美國及台北的一些官員感到不安，他們擔心川普總統可能會在尋求與習近平會面時對中國做出過多讓步。

截至目前，美國白宮和國務院均未回應相關置評請求。總統府則表示，因颱風復原工作及與美國的關稅談判，賴清德近期無海外旅行計劃。

美國過去曾延遲台灣領導人的過境行程，甚至建議替代的時間或地點。例如去年，賴清德應美方要求將原定經夏威夷和關島的行程延後至選舉結束後。

目前正值中美貿易談判的關鍵時刻，美國財政部長史考特・貝森（Scott Bessent）與中國副總理何立峰週一在斯德哥爾摩召開會議，討論可能對全球市場產生影響的協議。外界預期，談判成果將為川普與習近平的會面鋪路。

▲▼ 川習,川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普、習近平。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，川普政府對賴清德過境的猶豫，讓外界擔憂美國可能將台灣問題作為貿易談判的籌碼。前美國在台協會（AIT）主席蘿拉·羅森伯格（Laura Rosenberger）表示，這樣的做法可能向北京傳遞危險訊息，並削弱美國對台灣的長期支持。

儘管美國與台灣沒有正式外交關係，卻法律上有義務提供武器以協助台灣自衛。羅森伯格強調，美國需要向北京展現堅定立場，而非讓其改變規則。

賴清德去年以2000年以來最低得票率當選總統，近期在國內外面臨多重壓力。罷免立法會議員的行動失敗，也為反對派提供了更多彈藥，並藉此批評賴清德的領導能力。此外，台灣貿易官員正在華盛頓談判以避免32%關稅威脅，增加了外交不確定性。

台灣領導人過境美國的歷史悠久，自1990年代以來，每位總統都曾在前往其他國家途中停留美國。然而，部分行程也曾引發外交爭端，例如1995年李登輝在康奈爾大學演講後導致的第三次台海危機。

對此，美國國務院發言人塔米（Tammy Bruce）則表示，台灣領導人過境美國符合過去慣例，並完全符合美國長期政策。

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