林智堅「市犬棕棕」爆被棄養　高虹安證實：前市府送回動保所

▲林智堅2020年11月6日PO出「市犬棕棕」。（圖／翻攝林智堅臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市流浪犬「棕棕」被新竹市政府招攬，成為「市犬」，並跟隨前新竹市長林智堅出席大小活動。沒想到，有網友近日在收容所名單中發現「棕棕」的照片，質疑是被市府用完就丟。對此，停職中的新竹市長高虹安表示，棕棕2021年就被前市府送回動保所。

「棕棕」是流浪狗，2018年被抓進新竹市動物保護及防疫所，2020年、7歲時被新竹市府招攬，繼市府犬「阿文」後成為二代市犬，當時主打可以上班睡覺且包三餐等，並在「毛寶貝同樂會」擔任代言大使，還與林智堅視察狗狗公園。

▲「棕棕」2021年被送回動保所。（圖／翻攝林智堅臉書）



沒想到，棕棕拿到公職後待遇卻不佳，多次爆出練住圈養、獨自逃出散步等情況。愛護棕棕的民眾表示，他只能利用放假跟愛狗人士一起去遛棕棕。此外，有養狗的市府員工會順便帶棕棕散步，但棕棕逃脫就無法帶著走，不少志工也在網路上發出心疼棕棕的圖文。

許多網友看到棕棕的遭遇非常憤怒，要求高虹安進行說明。對此，高虹安在threads表示，「虹安上任市長時，即已未見棕棕在市府，經與動保所確認，棕棕是在2021年由前市府送回動保所，特此澄清，避免誤會，謝謝」。

民進黨新竹市議員楊玲宜過去表示，棕棕是因為不小心咬傷記者，造成記者受傷，為了避免意外再發生，才會將棕棕安置於動保所，因此用「曾經市府犬」的字眼，確實會讓大家誤會是被棄養的毛小孩，與事實違背，「把事實說出來會讓棕棕更容易找到家嗎？會攻擊的毛小孩，需要被訓練。不是只有愛心這麼簡單而已。我自己本身收養了三隻浪浪，不要讓原先的美意變質了」。