比2022得票還高！高虹安深夜發文：感謝市民守護新竹市的民主價值

▲高虹安出面感謝支持者。（圖／攝影中心攝）



記者董美琪／綜合報導

新竹市長高虹安於今晚發表感謝詞，對於在7月26日罷免投票中，12萬4,360位市民投下「不同意罷免」的選票，表達深深的感激之情。高虹安強調，這不僅是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，以及對新竹市未來發展的堅定信念。

高虹安表示：「您們願意站出來，用選票守護新竹，讓我深刻感受到這座城市的良善、勇氣與團結的力量。」她感謝所有站出來聲援的朋友們，無論是中央或地方，無論黨派立場，大家共同捍衛民主制度，讓更多市民看見，這不僅是一場針對個人的罷免，更是一場對民主制度的考驗與守護。

她特別感謝志工夥伴們的辛勞，從焦急不安，到一場場說明會、一通通電話、一份份文宣，大家日夜奔走，不求回報，只希望讓更多市民了解真相、認識制度，明白「守住市長，就是守住城市的穩定與方向」。

高虹安也對辛苦投入選務工作的中央與市政府公務同仁表示感謝，儘管罷免選舉來得突然，選務時間緊迫，但大家依然堅守崗位、嚴謹執行，讓整個過程平穩順利，展現出高度的專業與責任感。

此外，高虹安對於鄭正鈐委員順利挺過罷免挑戰表示祝賀，認為這份支持是市民對他問政表現的肯定與信任，期待鄭委員未來在國會持續為新竹發聲，與市府攜手為市民打拚。

她坦言，這段時間是她從政以來對社會氛圍最痛心的時刻，罷免過程中，仇恨的語言在社會中蔓延，造成了撕裂與對立。高虹安呼籲，當選舉落幕，應回到民主最初的精神，理性對話、相互尊重、共同承擔，並期盼從明天開始，將注意力重新放回真正重要的事情：拚經濟、顧民生、照顧孩子與長輩、打造城市的未來。

高虹安最後表示，這次選舉讓她重新檢視過去兩年多的施政腳步，當年競選市長時提出的政見，目前已完成超過六十項，其他也持續推動中。她感謝代理市長邱臣遠與市府團隊的努力與守護，並承諾將繼續兌現對市民的承諾，讓當年擘劃的藍圖一步步成為這座城市的現在與未來。

高虹安強調，雖然施政可能並非完美，但市府始終保持開放的態度，認真聆聽市民的聲音，即時檢討、持續改進。她表示，這次選舉是一場重新與市民的對話，未來將更努力，市府團隊也會一步一腳印，不負所託。

高虹安最後呼籲，社會曾有裂痕，人與人之間有過對立，但今晚，希望大家重新記得：我們是一座城市，是彼此的鄰居、家人與朋友。讓我們放下仇恨，重新擁抱，重新出發，共同為新竹市的未來努力。