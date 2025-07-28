高虹安貪污案二審再開庭15分鐘結束　預計9月底辯論終結

▲高虹安貪污案二審再度開庭，庭訊僅實質進行15分鐘就結束。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院28日上午再度開庭，並傳喚高虹安與涉案的4名共犯出庭。本次庭訊僅實質進行15分鐘，受命法官郭豫珍強調，本案將速審速結，希望能在9月30日辯論終結，半個月後就能宣判。

高虹安於開庭前15分鐘抵達高院，對於挺過大罷免，她的心情看來不錯，剛下車時還與助理有說有笑，但一面對媒體，就收起笑容。另外面對媒體詢問她挺過大罷免的感覺，高虹安未回應，僅回答「謝謝」，也未多作停留。

▲高虹安（右1）挺過大罷免，心情看來不錯，到法院時還與助理有說有笑。（圖／記者吳銘峯攝）

本案乃因台北地檢署於2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。4名共犯中，包含「台大十三妹」其中的「公衛文」王郁文在內的3人遭判處緩刑，另1人無罪。案件上訴第二審。

高院二審去年11月首度開庭，承審法官郭豫珍在首度開庭後，認為本案關鍵法條《立法院組織法》第32條有違憲之虞，因此裁定停止審理，並向司法院憲法法庭聲請釋憲。不過憲法法庭審查庭最後決定不受理本案，因此本案再發回高等法院續行審理。高院於今年4月間再度開庭審理。

全案於28日進行第三次準備程序，郭豫珍在庭上強調，希望檢辯雙方聚焦審理核心，若是先前有提出過的、爭執過的，本次審理就不需要再度提出。她已經排定下次為9月30日開庭，進行言詞辯論，當日的程序也希望能在1小時內結束，最好能在9月30日當天，就將全案辯論終結。隨後郭豫珍宣告本次庭訊結束，實質進行僅15分鐘。