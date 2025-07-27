「不同意票比當選票還高」高虹安重返民眾黨？　黃國昌打臉

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）



記者張靖榕／綜合報導

7月26日舉行的罷免投票結果出爐，國民黨24位立委與新竹市長高虹安的罷免案全數未通過，宣告這場歷時多月、爭議不斷的「大罷免」行動失敗收場。其中，高虹安作為唯一遭提案罷免的現任縣市首長，不同意票超過同意票接近4萬票，甚至比2022年底當選市長的9萬8121票還高出2萬5632票，也引起高虹安會不會重返民眾黨的關注。

根據中選會資料，高虹安此次罷免案同意票為8萬9287票，不同意票則達12萬4360票。值得注意的是，高虹安在2022年當選市長時的得票為9萬8121票，這次反對罷免的票數不僅成功守住市長寶座，還比她原本當選時多出約2萬5632票，顯示其在新竹市仍具一定支持度。隨著罷免結束，她是否重返民眾黨，以及是否競選2026年市長連任，成為外界討論焦點。

對於相關政治動向，民眾黨立委黃國昌26日回應，目前最重要的是如何修復社會裂痕，讓執政團隊認錯，「此時此刻去遙想到未來的選舉，我必須老實說，不是一個適當的時刻。」

根據罷免門檻規定，通過需符合兩項標準，有效同意票數多於不同意票，並且同意票達原選區選舉人總數4分之1。新竹市總選舉人數為36萬311人，4分之1為9萬78票，高虹安的同意票雖達8.9萬，但最終未越過門檻，加上不同意票佔多數，罷免案未能通過。

除了高虹安外，多位藍營立委此次也展現穩固選民基礎。像是新竹市立委鄭正鈐的不同意票數，高於他在2024年立委選舉時獲得的2萬5,778票；基隆市的林沛祥、桃園市的邱若華與魯明哲、新北市的張智倫、台東縣的黃建賓等人，都出現類似情況，顯示此次罷免並未如預期撼動藍營基本盤。

這次進入罷免程序的24位國民黨立委包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，加上高虹安共25案，但最終全數未過門檻，成為近期政治攻防的一大轉折點。