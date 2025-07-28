　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合最強代言人！　高虹安再戰連任

涉貪一審判有罪的高虹安（圖）雖停職，卻成功替柯文哲守住家鄉竹市灘頭堡，成藍白最強示範區。（鏡報李智為）

▲涉貪一審判有罪的高虹安（圖）雖停職，卻成功替柯文哲守住家鄉竹市灘頭堡，成藍白最強示範區。（鏡報李智為）

圖文／鏡週刊

在野二黨聯手抗罷大獲全勝，藍白結盟形式已從立院議題空戰，升級到選舉陸戰，無疑預告了未來國會攻防及明年底縣市長選舉將繼續「藍白合」的基調。不少藍、白陣營人士不諱言，抗罷成功，挺柯小草現身投票絕對是因素之一，不僅民眾黨「鐵白區」內遭罷免的藍委，這次得票大有成長，因涉案遭判刑而停職中的新竹市長高虹安，最後所獲得的反罷票數，更讓白營過去選舉總遭藍綠夾殺的窘境，意外露出曙光，且預示藍白在明年縣市長選舉「合大於分」的局面。

沒有任何一席區域立委的民眾黨，這次罷免戰原本並無太多角色，唯一與白營有關的人選，只有因涉詐領助理費案一審遭判刑有罪的高虹安，儘管她已退出民眾黨，白營上下在最後關頭仍決定全力助陣，原因除了代理市長邱臣遠仍屬民眾黨人，另也有替柯文哲守住家鄉本命區、不能輸的壓力。

民眾黨得票「鐵白」區之一的桃園，有4名遭罷藍委催出比當選時更多的選票。（翻攝自中國國民黨KMT臉書）

▲民眾黨得票「鐵白」區之一的桃園，有4名遭罷藍委催出比當選時更多的選票。（翻攝自中國國民黨KMT臉書）

本刊調查，2022年高虹安參選竹市長在藍綠白三腳督局勢下，投票率62.94%，高拿下9萬8,121票，贏過綠營沈慧虹7萬7,764票及藍營林耕仁3萬9,391票，但這次罷免案，罷團雖催出8萬6,291票，票數多過當年的綠營市長人選，卻未跨過25％罷免門檻。

反觀高虹安這次在85.84%的投票率下，卻拿下高達12萬4,360票，比她當選時硬生生增長了3萬多票，在不計算選舉人數成長的前提下，高等於已催出上次市長選舉9成6以上的藍白選票，即便她目前因助理費案一審遭判有罪停職，但投票結果不僅替她再戰市長連任注入一劑強心針，竹市更儼然已成藍白最強示範區，勢將左右明年藍白縣市長選舉的布局思考。

不少遭罷藍委在反罷最後階段大打柯文哲牌，顯示柯的影響力仍左右台灣政壇。

▲不少遭罷藍委在反罷最後階段大打柯文哲牌，顯示柯的影響力仍左右台灣政壇。

不只如此，本刊分析柯去年大選的總統得票及政黨票，「鐵白」優勢選區主要落在桃竹苗中彰共5縣市，扣除白營本命區新竹，以及未有罷免成案的苗栗、彰化，柯去年大選在桃園的楊梅、平鎮、觀音、龜山、中壢、八德、大園、龍潭、蘆竹共9個行政區的總統票皆破3成。

而這次遭罷免的六名桃園藍委中，在投票率低於立委選舉的狀況下，竟有4人的基本盤不減反增，獲得比去年當選更多的選票，包括第2選區（楊梅、大園、觀音）涂權吉、第3選區（中壢）魯明哲、第5選區（平鎮、龍潭）呂玉玲、第6選區（八德、大溪）邱若華。由高虹安或桃園幾名藍委的例子來看，不論藍白在選舉時是誰助攻誰，一旦二股政治勢力結合，恐對綠營布局未來選戰構成強烈威脅。


更多鏡週刊報導
封面故事／小草助攻反罷　藍白結盟升級成綠最大惡夢
藍白結盟升級1／藍白藉反罷結盟大升級　曝民眾黨關鍵密碼左右政壇
台中3藍委罷免案全安全過關　市長低調：感謝警察同仁及選務人員

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
訊／嘉義縣今緊急停班課　翁章梁發聲了
獨家／具俊曄下雨天仍去看大S！　墓地前舉動太心碎
快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課
美女主播結婚3年「試管失敗40顆卵」　牽老公夜奔婦產科
德國火車出軌「釀3死、多人重傷」現場畫面曝
抓到了！高雄「全裸面罩男」　稱生活壓力大
「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

盧秀燕靠數據精準抗罷　蔣萬安首操陸戰後勢看漲

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

藍白合最強代言人！　高虹安再戰連任

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

曹興誠823不玩了！黃揚明諷「又半途而廢」：大罷免大放鳥

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

盧秀燕靠數據精準抗罷　蔣萬安首操陸戰後勢看漲

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

藍白合最強代言人！　高虹安再戰連任

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

曹興誠823不玩了！黃揚明諷「又半途而廢」：大罷免大放鳥

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

台灣緊盯！　美商務部長：2週內公布「半導體232調查報告」

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」胸前青筋超清晰　大尺度照瘋傳

大谷翔平下次先發將對決紅人　羅伯斯：他將自然融入6人輪值體系

快訊／嘉義縣今緊急停班課　翁章梁發聲了

「特斯拉最便宜休旅」要來了！全新陽春版Model Y售價有望百萬內

獨家／具俊曄下雨天仍去看大S！　墓地前「看愛妻生前畫面」舉動太心碎

7月28日星座運勢／金牛財運雙開花　水瓶靠團隊走得遠

急用、換車、留學都免煩惱！凱基信貸超低月付讓你「輕鬆借、無痛還」帳單來了也不怕

美歐15%關稅條件曝光！　馮德萊恩：已是最佳結果

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

政治熱門新聞

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

綠白有望和解？陳昭姿列3條件重建關係

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

曹興誠823不玩了！黃揚明諷：大罷免大放鳥

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

曹興誠勸放下823罷免　黃捷回應了

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

酸賴清德大誤判　徐巧芯：他以為能罷10席

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

即／沈伯洋凌晨發聲了！

更多熱門

相關新聞

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

大罷免首波投票結束，許多因罷免而延宕的政治議題將陸續展開。本刊調查，總統賴清德8月上旬出訪友邦返國後，將展開首次內閣與府黨人事調整。外界將大罷免失利歸因於基本盤動員失敗，綠營內部則認為，這反映了罷免戰術執行及執政大戰略都出問題，府院黨在罷免戰術操作上進退失據，執政後的戰略方向亦有待調整，縱使總統賴清德的施政滿意度仍維持在4成，這次投票已顯露出平靜水面下的暗潮洶湧。一黨內人士坦言「黨內確實該有反省的態度出來」，面臨如此挫敗，竟連「敗選」2字都成了不能說的祕密，顯非負責任的態度。

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

曹興誠823不玩了！黃揚明諷：大罷免大放鳥

曹興誠823不玩了！黃揚明諷：大罷免大放鳥

「抗中保台神主牌」為何失效？網點出關鍵

「抗中保台神主牌」為何失效？網點出關鍵

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

關鍵字：

鏡週刊高虹安罷免藍白合

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄烈陽下守候大S

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

獨／台中大樓水塔驚見男屍！畫面曝

快訊／國家警報響！　大雷雨轟3縣市

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

英媒：英國已準備好為台灣而戰

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面