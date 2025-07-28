藍白合最強代言人！　高虹安再戰連任

▲涉貪一審判有罪的高虹安（圖）雖停職，卻成功替柯文哲守住家鄉竹市灘頭堡，成藍白最強示範區。（鏡報李智為）



圖文／鏡週刊

在野二黨聯手抗罷大獲全勝，藍白結盟形式已從立院議題空戰，升級到選舉陸戰，無疑預告了未來國會攻防及明年底縣市長選舉將繼續「藍白合」的基調。不少藍、白陣營人士不諱言，抗罷成功，挺柯小草現身投票絕對是因素之一，不僅民眾黨「鐵白區」內遭罷免的藍委，這次得票大有成長，因涉案遭判刑而停職中的新竹市長高虹安，最後所獲得的反罷票數，更讓白營過去選舉總遭藍綠夾殺的窘境，意外露出曙光，且預示藍白在明年縣市長選舉「合大於分」的局面。

沒有任何一席區域立委的民眾黨，這次罷免戰原本並無太多角色，唯一與白營有關的人選，只有因涉詐領助理費案一審遭判刑有罪的高虹安，儘管她已退出民眾黨，白營上下在最後關頭仍決定全力助陣，原因除了代理市長邱臣遠仍屬民眾黨人，另也有替柯文哲守住家鄉本命區、不能輸的壓力。

▲民眾黨得票「鐵白」區之一的桃園，有4名遭罷藍委催出比當選時更多的選票。（翻攝自中國國民黨KMT臉書）

本刊調查，2022年高虹安參選竹市長在藍綠白三腳督局勢下，投票率62.94%，高拿下9萬8,121票，贏過綠營沈慧虹7萬7,764票及藍營林耕仁3萬9,391票，但這次罷免案，罷團雖催出8萬6,291票，票數多過當年的綠營市長人選，卻未跨過25％罷免門檻。

反觀高虹安這次在85.84%的投票率下，卻拿下高達12萬4,360票，比她當選時硬生生增長了3萬多票，在不計算選舉人數成長的前提下，高等於已催出上次市長選舉9成6以上的藍白選票，即便她目前因助理費案一審遭判有罪停職，但投票結果不僅替她再戰市長連任注入一劑強心針，竹市更儼然已成藍白最強示範區，勢將左右明年藍白縣市長選舉的布局思考。

▲不少遭罷藍委在反罷最後階段大打柯文哲牌，顯示柯的影響力仍左右台灣政壇。

不只如此，本刊分析柯去年大選的總統得票及政黨票，「鐵白」優勢選區主要落在桃竹苗中彰共5縣市，扣除白營本命區新竹，以及未有罷免成案的苗栗、彰化，柯去年大選在桃園的楊梅、平鎮、觀音、龜山、中壢、八德、大園、龍潭、蘆竹共9個行政區的總統票皆破3成。

而這次遭罷免的六名桃園藍委中，在投票率低於立委選舉的狀況下，竟有4人的基本盤不減反增，獲得比去年當選更多的選票，包括第2選區（楊梅、大園、觀音）涂權吉、第3選區（中壢）魯明哲、第5選區（平鎮、龍潭）呂玉玲、第6選區（八德、大溪）邱若華。由高虹安或桃園幾名藍委的例子來看，不論藍白在選舉時是誰助攻誰，一旦二股政治勢力結合，恐對綠營布局未來選戰構成強烈威脅。



更多鏡週刊報導

封面故事／小草助攻反罷 藍白結盟升級成綠最大惡夢

藍白結盟升級1／藍白藉反罷結盟大升級 曝民眾黨關鍵密碼左右政壇

台中3藍委罷免案全安全過關 市長低調：感謝警察同仁及選務人員