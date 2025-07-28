始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

記者陳冠宇／宣恩報導

湖北宣恩縣的彭家寨土家族古吊腳樓群始建於200多年前，是中國干欄聚落歷史建築的典型代表。寨裡的吊腳樓群因年代久遠且保存完好，被譽為「土家建築的活化石」。

彭家寨位於宣恩縣沙道溝鎮兩河口村，至今仍保存著20多棟木結構穿斗式和半干欄式吊腳樓。這些吊腳樓不用一釘一鉚，全憑榫卯、穿斗等方式連接，還有小青瓦、花格窗，木欄扶手，走馬轉角等。

▼彭家寨現仍保留完整的吊腳樓群。（圖／記者陳冠宇攝）

第19屆「海峽兩岸媒體荊楚行」活動日前舉行，兩岸記者親訪彭家寨吊腳樓。恩施導遊向星介紹，土家族吊腳樓一般分為上下兩層，上層為居住之處，下層主要用於堆放柴火、儲存糧食等雜物，以及畜養豬雞牛羊等牲口。

向星指出，吊腳樓分為上下兩層，主要是因為恩施位處山地，常有濕熱天氣，糧食容易受潮，而吊腳樓建築本身十分通風，利於糧食的儲存。一般來說，吊腳樓內部可分為堂屋（客廳）、客房（臥室）與廚房等使用分區。

一位土生土長的彭姓居民受訪表示，吊腳樓住起來比較涼快，也比平房更加舒服，壞處是夏天期間蚊蟲比較多。由於已經久住吊腳樓，她到外地旅遊時，反而不習慣住在飯店，「我不喜歡吹空調，我還是喜歡我們這裡自然風，而且農村空氣也比較好。」

▲彭家寨吊腳樓。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，彭家寨是依山而建，20餘棟吊腳樓沿山勢層層疊疊，與山林相映成趣。其中，獨特的「刀背樑」設計，工匠利用山勢起伏，通過錯層、懸挑等技藝，使建築如刀背般貼合地形，既穩固又防震。

2013年，彭家寨因保存完整且集中，被大陸官方列入第七批全國重點文物保護單位，也被譽為「土家建築活化石」。吸引海內外建築學者、遊客前來，一睹這個藏於深山中的古吊腳樓群。

▼現仍有許多居民住在彭家寨吊腳樓中。（圖／記者陳冠宇攝）