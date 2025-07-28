　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

記者陳冠宇／宣恩報導

湖北宣恩縣的彭家寨土家族古吊腳樓群始建於200多年前，是中國干欄聚落歷史建築的典型代表。寨裡的吊腳樓群因年代久遠且保存完好，被譽為「土家建築的活化石」。

彭家寨位於宣恩縣沙道溝鎮兩河口村，至今仍保存著20多棟木結構穿斗式和半干欄式吊腳樓。這些吊腳樓不用一釘一鉚，全憑榫卯、穿斗等方式連接，還有小青瓦、花格窗，木欄扶手，走馬轉角等。

▼彭家寨現仍保留完整的吊腳樓群。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼彭家寨吊腳樓。（圖／記者陳冠宇攝）

第19屆「海峽兩岸媒體荊楚行」活動日前舉行，兩岸記者親訪彭家寨吊腳樓。恩施導遊向星介紹，土家族吊腳樓一般分為上下兩層，上層為居住之處，下層主要用於堆放柴火、儲存糧食等雜物，以及畜養豬雞牛羊等牲口。

向星指出，吊腳樓分為上下兩層，主要是因為恩施位處山地，常有濕熱天氣，糧食容易受潮，而吊腳樓建築本身十分通風，利於糧食的儲存。一般來說，吊腳樓內部可分為堂屋（客廳）、客房（臥室）與廚房等使用分區。

一位土生土長的彭姓居民受訪表示，吊腳樓住起來比較涼快，也比平房更加舒服，壞處是夏天期間蚊蟲比較多。由於已經久住吊腳樓，她到外地旅遊時，反而不習慣住在飯店，「我不喜歡吹空調，我還是喜歡我們這裡自然風，而且農村空氣也比較好。」

▲▼彭家寨吊腳樓。（圖／記者陳冠宇攝）

▲彭家寨吊腳樓。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，彭家寨是依山而建，20餘棟吊腳樓沿山勢層層疊疊，與山林相映成趣。其中，獨特的「刀背樑」設計，工匠利用山勢起伏，通過錯層、懸挑等技藝，使建築如刀背般貼合地形，既穩固又防震。

2013年，彭家寨因保存完整且集中，被大陸官方列入第七批全國重點文物保護單位，也被譽為「土家建築活化石」。吸引海內外建築學者、遊客前來，一睹這個藏於深山中的古吊腳樓群。

▼現仍有許多居民住在彭家寨吊腳樓中。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼彭家寨吊腳樓。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布：未達成協議的國家　將課徵15%至20%關稅
「3地雷食物」不甜卻害血糖亂飆！　營養師示警：恐患糖尿病
朱孝天認了刪明道2次好友！曝真實原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

陸公佈國家育兒補貼方案　每胎可年領1.48萬直至滿三歲

這也造假！西藏景點付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

林佳龍訪日　陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

人形機器人面臨「偽智能」困境　宇樹科技副總：環境感知碎片化

神同步！雙胞胎兄弟「同分666」　考上同校同系

北京暴雨紅色警戒　要求市民非必要不外出、不上班

陝西店鋪內上千萬金飾被洪水沖走　居民聞風撿拾...店家開酬金回收

陸家居零售教父突傳墜樓亡　曾擁逾500億身家入胡潤全球富豪榜

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

陸公佈國家育兒補貼方案　每胎可年領1.48萬直至滿三歲

這也造假！西藏景點付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

林佳龍訪日　陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

人形機器人面臨「偽智能」困境　宇樹科技副總：環境感知碎片化

神同步！雙胞胎兄弟「同分666」　考上同校同系

北京暴雨紅色警戒　要求市民非必要不外出、不上班

陝西店鋪內上千萬金飾被洪水沖走　居民聞風撿拾...店家開酬金回收

陸家居零售教父突傳墜樓亡　曾擁逾500億身家入胡潤全球富豪榜

上野樹里懶甩婚變傳聞！「合體老公拍雜誌」放閃　出手打臉謠言

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

也包含台灣？川普宣布：未達成協議的國家，將課徵15%至20%關稅

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

台美官員不安　彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

GD出手超大方！送舞者每人「名牌項鍊」眾人圍繞歡呼狂喊：權志龍

2025全富永續夏令營7/30登場　永續生活教育培養孩子幸福力

網傳桃園市超徵34億！要求「還稅於民」　市府：假訊息

川普的「政治畫皮術」　能否轉移焦點？

焦凡凡首曝婁峻碩求婚過程影片！　她反應超搞笑：原本不想發

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

大陸熱門新聞

少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

結婚不到48小時！新娘捲款131萬火速跑路

稱謂大亂！媳婦「撮合親媽嫁給公公」網炸鍋

26歲男打遊戲突腦出血！醫揭「3致命習慣」釀禍

付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

陸最神秘軍校72年來首招女生

少林方丈被捕　10年前就被檢舉「私生孫」

雙胞胎兄弟同分666上同校同系　

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」

MBA方丈釋永信被帶走 掌舵少林寺38年建「吸金」事業版圖

快訊／大罷免結果出爐　國台辦發聲：民進黨政治操弄違背台灣人心民意

陸家居零售教父突傳墜樓亡 曾擁逾500億身家入胡潤全球富豪榜

少林方丈釋永信爭議事件簿 2015年「吹哨者」曾舉報72宗罪

更多熱門

關鍵字：

彭家寨吊腳樓土家建築

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅！ 遭爆介入談姐弟戀…護愛：都是單身交往

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

具俊曄烈陽下守候大S

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅Ian！「若盈不認分手」發聲：處於感情冷靜期

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

租婚紗發現「AV女優穿過了」　新娘沮喪：早知道就不簽約

「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳

最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面